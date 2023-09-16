許淑華爆建商鑑定「損害非施工造成」 住戶9成拒簽鑑定書仍可施工

台北市議員許淑華調閱資料發現，住戶過去反映損鄰，結果建商及監造人最後結論是「損害不是施工所造成」，並要求住戶簽鑑定書。（取自許淑華臉書）

2023/09/16 18:15

〔記者楊心慧／台北報導〕基泰建設「基泰大直」建案工地造成周邊民宅坍塌，外界質疑前台北市長柯文哲在任內修改建築施工損鄰事件爭議處理規則，才讓建商「球員兼裁判」，台北市議員許淑華調閱資料發現，住戶過去反映損鄰，結果建商及監造人最後結論是「損害不是施工所造成」，並要求住戶簽鑑定書，雖然拒簽率高達9成、住戶不接受結果，但在柯修改的規定下，建商仍可繼續施工。

許淑華表示，建管處資料明確記載，施工後發生明顯的損鄰狀況，牆壁龜裂、門框變形導致大門無法正常關閉，結果建商及監造人做出「這些損害不是施工所造成」的結論，還要住戶替建商說法背書，打勾簽名，結果20戶住戶中有17戶拒簽這種荒謬的鑑定書，拒簽率高達9成。

許淑華指出，依據柯文哲修改的規定，即使住戶拒簽鑑定報告書，也就是不接受鑑定結果，報告書只需要放在辦公室「備查」，建商仍可繼續施工，請問柯文哲這樣的法令叫「嚴修」，市民會接受嗎？

許淑華批評，事前市府無人實質審查，市民求助無門，事後再來互相卸責，就是柯文哲口中改嚴的SOP，還自稱小市民躲在發言人後面不敢面對，罵在幫台北市民解決問題的人是沒有良心，何其可惡，政治不難，找回良心而已。

許淑華也呼籲台北市長蔣萬安，住戶不服鄰損認定的結果，可要求第三方鑑定，鑑定費用「應」由建方支付，務實解決民眾安置的交通、就學問題，及後續與基泰洽談賠償方案，將基泰列依照採購法101條規範，列為黑名單，公辦都更排除參與。

許淑華認為，既然柯文哲「現在只是小市民，所以都沒有責任」，就只能麻煩現任的蔣市長用真正理性務實且科學的方式，誠實面對。

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