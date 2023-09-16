北市國父史蹟館滿地老鼠屎 展示內容與歷史脫節挨批

國父史蹟館遭質疑管理維護不當，現場滿地老鼠屎。（議員許家蓓辦公室提供）

2023/09/16 17:47

〔記者楊心慧／台北報導〕每年九月第三個週末是台灣全國古蹟日，台北市議員許家蓓卻在古蹟日前夕，接獲陳情指北市歷史建築國父史蹟館（原名梅屋敷）管理維護不當，包含拉門門栓損壞掉落、五金拉門引手遭挖除、地板可見大量老鼠屎等，甚至館內的簡介陳述與歷史脫節，她批評文化局身為文資主管機關督導不周，並要求檢視文化資產的維管狀況，若狀況不佳必須限期改善。

許家蓓接獲陳情，雲科大文化資產維護系學生留之助多次前往史蹟館踏查，發現多起缺失，包含入口滅火器過期、拉門門栓已損壞掉落、五金拉門引手遭挖除、破損的玻璃竟僅以膠帶黏貼、地板可見大量老鼠糞便、史蹟館建物底部有構件堆置、史蹟館內無配置管理人員等多項缺失。

留之助表示，該建物原為梅屋敷，戰後台中商人吳子瑜變賣台中天外天劇場，用以支應修復梅屋敷的巨額款項，228事件發生後，南京及上海的台灣人及同鄉會組成代表團來台，下榻新生活賓館，也就是梅屋敷原址，但時任行政長官陳儀以軍警之力監視代表團成員，成員不知道踏出賓館大門，是否會遭受危害的情況下形同軟禁。

留之助進一步指出，該處於1983年因市區鐵路地下化工程，曾往東北方向遷移50公尺，根據行政院黨產會調查，梅屋敷在戰後也被國民黨「轉帳撥用」接收成為黨產，後來以6.5億天價出售給北市府，黨產會認定此處屬不當黨產，但館內目前並未提及這些曾發生的歷史。

許家蓓認為，賦予舊建築文化資產身分並予以保存，內涵及目的之一，在於反映過往歷史與普世價值，硬體面的保存只是基本功，除物質面的保存，背後所代表的歷史、真實性、普世價值也同等重要，如今梅屋敷不僅硬體管理維護不當，靜態展示內容也有所欠缺，應積極改善。

除梅屋敷管理維護不佳外，許家蓓還接獲台北教育大學教授蕭文杰反映，歷史建築「七虎籃球場」雜草叢生；許家蓓表示，雖然台北市文化資產數量多，管理維護是大工程並不容易，但這不該成為讓文資破敗的理由，文化局應於全國古蹟日前，要求北市境內各文化資產管理機關檢視其維管狀況，若狀況不佳必須限期改善。

北市文化局表示，將在一週內邀集文資委員到場會勘，看管理維護有無新狀況，再配合辦理修繕；針對歷史建築「七虎籃球場」雜草叢生的部分，文化局指出，目前由新工處進行修復工程，預計今年底會完成發包，明年進入規劃設計及施工階段，環境改善周邊包含看台設施、周邊鄰里公園、綠色植栽整合。

公園處表示，9月14日現場檢視史蹟館，館舍門栓五金料件均已復原，地板未見老鼠糞便，建物底部構件已清除，並督促清潔人員再加強打掃館舍環境。

國父史蹟館於2007年登錄為歷史建築，管理維護單位為台北市公園處，原為日治時期日本人經營之「梅屋敷」旅館的接應室，另因孫中山1913年來台曾住過此旅館，現況於逸仙公園內作為史蹟館使用。

國父史蹟館拉門門栓損壞掉落。（議員許家蓓辦公室提供）

國父史蹟館破損的玻璃僅以膠帶黏貼。（議員許家蓓辦公室提供）

國父史蹟館五金拉門引手遭挖除，遭質疑管理維護不當。（議員許家蓓辦公室提供）

國父史蹟館滅火器過期。（議員許家蓓辦公室提供）

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