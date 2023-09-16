台北市銀髮族運動會 逾700長輩參與

台北市銀髮族運動會今登場，今年共有超過700位長輩共襄盛舉。（體育局提供）

2023/09/16 16:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕「台北市銀髮族運動會」今（16日）於台北體育館與台北田徑場登場，今年共有超過700位長輩一同共襄盛舉。活動由體育局主辦以及各區公所組隊參與，隊員平均年齡最高的為松山區，平均有74歲。

台北市長蔣萬安出席活動表示，台北市的老年人口達到22%，今年市府也提出許多照顧長輩政策，包括重陽敬老金，也持續布建日照中心，讓更多長輩安養。今年參賽選手超過80歲以上的有65位，90歲以上的有2位，並擔任今天宣誓的運動員，分別是來自中山區的張朝淇、張許玉蘭夫婦，他們都有規律運動的習慣，去年還在12分鐘跑走競賽拿到了金質獎，令人敬佩。

體育局表示，台北田徑暖身場舉辦的「田徑200公尺」和「12分鐘跑走」已經成為銀髮長輩最期待的年度盛事，今年更規劃「疊杯」與「飛盤」兩項運動，適合長輩帶孫一起加強手眼協調；另趣味競賽於台北體育館舉行，今年最吸睛的活動為「海浪滔滔我不怕」，指定銀髮族朋友和自己的兒孫共同完成，本屆有祖孫檔34組報名競賽，祖孫合作的有趣場面，讓現場歡笑不斷。

此外，會場周圍也設有樂齡相關活動宣導攤位，如體適能檢測、健康諮詢青銀換居、重陽敬老禮金、識詐阻詐及交通安全宣導等，亦吸引許多參賽長輩至攤位諮詢及進行闖關遊戲。

台北市銀髮族運動會今登場，今年共有超過700位長輩共襄盛舉。（體育局提供）

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