為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

台北市銀髮族運動會 逾700長輩參與

台北市銀髮族運動會今登場，今年共有超過700位長輩共襄盛舉。（體育局提供）

台北市銀髮族運動會今登場，今年共有超過700位長輩共襄盛舉。（體育局提供）

2023/09/16 16:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕「台北市銀髮族運動會」今（16日）於台北體育館與台北田徑場登場，今年共有超過700位長輩一同共襄盛舉。活動由體育局主辦以及各區公所組隊參與，隊員平均年齡最高的為松山區，平均有74歲。

台北市長蔣萬安出席活動表示，台北市的老年人口達到22%，今年市府也提出許多照顧長輩政策，包括重陽敬老金，也持續布建日照中心，讓更多長輩安養。今年參賽選手超過80歲以上的有65位，90歲以上的有2位，並擔任今天宣誓的運動員，分別是來自中山區的張朝淇、張許玉蘭夫婦，他們都有規律運動的習慣，去年還在12分鐘跑走競賽拿到了金質獎，令人敬佩。

體育局表示，台北田徑暖身場舉辦的「田徑200公尺」和「12分鐘跑走」已經成為銀髮長輩最期待的年度盛事，今年更規劃「疊杯」與「飛盤」兩項運動，適合長輩帶孫一起加強手眼協調；另趣味競賽於台北體育館舉行，今年最吸睛的活動為「海浪滔滔我不怕」，指定銀髮族朋友和自己的兒孫共同完成，本屆有祖孫檔34組報名競賽，祖孫合作的有趣場面，讓現場歡笑不斷。

此外，會場周圍也設有樂齡相關活動宣導攤位，如體適能檢測、健康諮詢青銀換居、重陽敬老禮金、識詐阻詐及交通安全宣導等，亦吸引許多參賽長輩至攤位諮詢及進行闖關遊戲。

台北市銀髮族運動會今登場，今年共有超過700位長輩共襄盛舉。（體育局提供）

台北市銀髮族運動會今登場，今年共有超過700位長輩共襄盛舉。（體育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新光人壽辦理「銀髮族投保」2缺失 遭罰120萬
2023/09/13 21:56

新光人壽辦理「銀髮族投保」2缺失 遭罰120萬
新保推智慧照顧裝置 科技輔助長照減少人力需求
2023/09/11 20:02

新保推智慧照顧裝置 科技輔助長照減少人力需求

金酒59.2度感恩釀 致敬保家衛國的英雄們
東港黑鮪季「愛老人運動會」 銀髮族扮鮪魚闖關
2023/05/23 23:22

東港黑鮪季「愛老人運動會」 銀髮族扮鮪魚闖關
銀髮族運動會今登場 610人共襄盛舉有3位超過90歲
2021/11/06 16:53

銀髮族運動會今登場 610人共襄盛舉有3位超過90歲

男人的痛 PP品牌週聽到了
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播