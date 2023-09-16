黃士修嗆國民黨欺善怕惡 只敢恐嚇基層、對付柯文哲與郭台銘

郭台銘競選辦公室發言人黃士修。（資料照）

2023/09/16 17:09

〔記者施曉光／台北報導〕針對國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖接連宣稱獨立總統參選人郭台銘競選副手賴佩霞的博士學位畢業學校廣州暨南大學，招收台生有黑歷史，不少台灣政治人物去「洗學歷」，郭台銘競選辦公室發言人黃士修今日回應，不明白國民黨立委傅崐萁已經警告要求在野各陣營管好自己的小狗，陳學聖卻執意瘋狂亂咬，他身為郭辦發言人，必須捍衛賴佩霞的名譽。

黃士修質疑，國民黨考紀會消失了，國民黨只敢恐嚇基層黨員，不斷放話對付柯文哲與郭台銘，對民進黨卻乖如鵪鶉，一個欺善怕惡的政黨，這是民主之腐敗。

黃士修指出，他已經到陳學聖臉書留言，強調賴佩霞之前沒有從政，陳亂扯台灣政界有很多人去該校洗學歷，氣焰又如此囂張，還特地發新聞稿代表國民黨官方立場攻擊，請問背後是哪位高層下令？陳則推說自己的發言不需要國民黨同意。

黃士修說，陳學聖是國民黨智庫召集人，何志勇是國民黨革實院副院長，都是直屬黨中央單位，前天還發新聞稿攻擊，現在又要切割國民黨了嗎？

黃士修呼籲國民黨主席朱立倫要管好自己的智庫召集人，並強調賴佩霞現在是副總統擬參選人，即將成為被連署人，他沒有看過國民黨對現任總統蔡英文、民進黨總統參選人賴清德有同樣的監督力道。

黃士修說，賴佩霞的人生經歷，從來不靠學歷說話，況且賴的學歷若不被承認，陽明交大怎麼會聘請她當兼任助理教授？

他還說，陳學聖如此關心賴佩霞要列在選舉公報上的學歷，但等到選舉公報出來那時，已經是連署通過且登記成功的狀態，原來國民黨已經認定郭台銘會連署過關，而且一開始就排除整合的可能性，這不也是變相看好郭台銘，為郭台銘助勢嗎？陳學聖又在違反黨紀了。

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