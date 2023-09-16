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老家違建今拆 柯文哲：自己和黃國昌的都拆了再來就看「對方」

針對母親今日自行拆除新竹市老家違建，民眾黨總統參選人柯文哲說，「柯文哲、黃國昌的都拆了，再來就看『對方』。」（記者塗建榮攝）

針對母親今日自行拆除新竹市老家違建，民眾黨總統參選人柯文哲說，「柯文哲、黃國昌的都拆了，再來就看『對方』。」（記者塗建榮攝）

2023/09/16 16:26

〔記者施曉光／台北報導〕針對母親今日自行拆除新竹市老家違建，民眾黨總統參選人柯文哲下午出席「台北市教育體育台灣選哲之友會」造勢活動受訪時感嘆說，「沒辦法，我跟她（母親）說，該拆就拆，她嘴巴唸一唸，還是拆掉了」接著他又說，「柯文哲、黃國昌的都拆了，再來就看『對方』。」

面對媒體追問，所謂「對方」是指民進黨總統參選人賴清德嗎？柯文哲沒有正面答覆，只回稱「不但是違建，還很久很久沒有繳稅。」

媒體再問，是否認為賴清德沒有解決違建問題？藍、綠處理標準不同嗎？柯文哲則說，台灣違建很多，慢慢的還是應該建立一個守法的環境，「反正現在台灣都是執政黨監督在野黨，沒辦法啊，人家聲量比較大！」

對於外傳民眾黨內部各有支持藍白合、郭柯合的聲音，柯文哲表示，選舉期間謠言很多，大家聽一聽、看一看就好，有時候他很無奈，想說算了，不然晚上那麼多叩應節目怎麼辦？難道要全部關門嗎？他強調，這要訴諸國民的智慧判斷，大家聽聽就好。

有關妹妹今日宣布參選新竹市立委，柯文哲表示，他覺得很奇怪，妹妹在醫院當眼科主任幹得好好的，這是怎麼一回事？他曾經問過母親，母親說，妹妹都已經60歲了，要怎麼管她？民眾黨有提名程序，就按照民眾黨的程序走。

媒體進一步詢問，是否贊成妹妹參選立委？不擔心保送一席新竹市立委給民進黨？柯文哲則說，大家要相信數字，相信眾人的智慧，而且民眾黨的選舉決策委員會不是他一個人說了算，會有投票決策機制，這種事情就交給選舉決策委員會決定就好了。

此外，有關新竹市長高虹安昨日道歉，被批評是為了幫市府官員以後見男友開後門，柯文哲說，凡事要符合比例原則，適可而止，他不敢說高虹安百分之百對，但人家願意改進總是好的，凡是要自然，符合比例原則就好。

柯文哲表示，高虹安有跟他解釋過，他覺得還算合理，因為高的男友與前新竹市文化局長原本就認識，兩人在還沒吵架之前常常吃飯，以後重新建立一個制度，不要來往就好了。

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