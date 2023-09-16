農業部強調進口蛋不會流入散裝市場 配合各單位展開全面稽查

各地衛生局人員近來稽查轄內賣場雞蛋銷售情形。（資料照）

2023/09/16 15:48

〔記者吳柏軒／台北報導〕進口雞蛋爭議不休，部分消費者質疑進口蛋效期過長，易生細菌等問題，怕流入散裝市場；農業部今（16日）說明，強調保存期限由來源國標示負責，並一律通過中央畜產會，後續洗選、加工與庫存等，不會流入散裝市場，至於先前發生洗選業者標示問題，未來將加強說明，並配合衛福部食藥署及地方政府合作，執行聯合稽查，依法究辦。

農業部長陳吉仲表示，進口雞蛋如巴西，其有豐富出口經驗，相關標示則依照生產、運輸、冷鏈等條件不同，標有90天到120天不等的保存期限，而運輸通常40多天船運，到台灣後有到岸、海關查驗、邊境檢疫、關稅、放行提領等，各程序約1到2天不等，最後再統一送到中央畜產會倉儲，後續給洗選、加工或庫存。

陳吉仲說，對於民眾最關心的保存期限部分，任何業者一旦標示就要負責，不止雞蛋，所有農產品皆有相關法規，近日有發生洗選業者錯誤標示有效期限的情況，據了解該業者已將標示蛋品全面從通路端下架，農業部也會跟衛福部食藥署、各地政府等合作執行進口雞蛋聯合稽查，有查到違法一定依法辦理。

農業部次長陳駿季說，巴西不止出口雞蛋給台灣，也有給其他國家，各國洗選不同，有常溫、有冷鏈，而製造跟保存期限是依照各種條件，但所有保存期限標上去，業者一定要負責任，國內部分則由中央畜產會提供給洗選業者，提供清楚說明該批進口蛋的製造日以及效期，而國內洗選蛋是洗完後裝盒，並再標上1個月的有效期限，即使來源國效期還超過1個月，也依1個月內標示。

至於進口雞蛋是否會進到散裝市場？陳駿季表示，進口雞蛋一定會從冷鏈到回溫，並經過洗選，雞蛋洗選後就會產生水珠，若直接未處理而散裝出售，雞蛋很快就會壞掉，且賣相不佳，再加上洗選也是一筆成本，通常傳統市場散裝雞蛋不會通過洗選，消費者不須擔心。

農業部長陳吉仲說明今年3月起的專案進口雞蛋的所有流程。（記者吳柏軒攝）

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