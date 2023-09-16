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警署刊物「警光雜誌」上架網路書店與門市 盼推廣安全意識

警署刊物「警光雜誌」昨上架網路書店與門市，冀能推廣安全意識到各階層。（記者邱俊福翻攝）

警署刊物「警光雜誌」昨上架網路書店與門市，冀能推廣安全意識到各階層。（記者邱俊福翻攝）

2023/09/16 16:21

〔記者邱俊福／台北報導〕已走過58個年頭的警政署刊物「警光雜誌」，近期進行劃時代的革新，從以往警政宣導為主，訂戶為各警察機關、政府機關、圖書館及部分個人訂閱戶，改以更貼近民眾角度出發為內容，不僅進行數位化，昨更首度上架到金石堂等各網路書店，以及部分實體店面。警政署強調，希望透過提升內容的多元、趣味性，以及上市的做法，讓該刊物能大幅度提高普及率、閱讀量，將安全意識扎根至各個階層。

警政署表示，「警光雜誌」在國內書刊雜誌市場具有獨特性，是目前唯一一本能向民眾傳輸「安全」觀念的雜誌，為強化雜誌服務功能，新版雜誌內容以更貼近民眾角度的方式出發，將更豐富、多元並具趣味性，讓民眾輕鬆就能獲取日常安全新知。

「警光雜誌」社是於54年4月16日成立，為國內首本傳遞「安全」意識及觀念的刊物，目前每月發行量約為8900本，為提高雜誌能見度與閱讀量，自今年4月1日起，先與HAMI電子網路書城合作，於該平台上架電子檔，提供更多民眾可以免費閱覽及下載。

在完成數位化後，為提供更多元服務，使民眾能夠更簡便獲取安全新知，昨日起，當期雜誌（第806期）上架金石堂、三民書局、PChome等網路書店及部分實體門市販售。這期上架各網路書店、部分店面的警光雜誌，主題報導為「全民反詐一起來」全面解析最新詐騙手法，並設有「What sould I do–怎麼辦？」專欄，希望以簡單明瞭的文字與圖說，指導應對各種不同狀況。

警政署表示，警光雜誌數位化並上市是國內治安及交通安全重要的里程碑，希望透過加強普及率，深化全民「安全」觀念，厚植自我安全防衛意識，以保障民眾生命財產安全。

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