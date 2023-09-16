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農業部公布進口雞蛋流向5402萬顆將銷毀 陳吉仲：確保蛋農權益

農業部長陳吉仲說明，今年3月起到7月進口雞蛋1.45億顆，是為了抑制當時黑市價格猖獗，如今專案成功讓黑市價消失，雖有5千多萬顆蛋到期待銷毀，但為了糧食安全儲備與國人消費者權益，成本支出很值得。（記者吳柏軒攝）

農業部長陳吉仲說明，今年3月起到7月進口雞蛋1.45億顆，是為了抑制當時黑市價格猖獗，如今專案成功讓黑市價消失，雖有5千多萬顆蛋到期待銷毀，但為了糧食安全儲備與國人消費者權益，成本支出很值得。（記者吳柏軒攝）

2023/09/16 15:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕面對進口雞蛋爭議，農業部今（16日）召開記者會，部長陳吉仲親自說明進口雞蛋流向，統計今年3到7月共進口1億4531萬顆，其中洗選17.14％、加工23.59％，庫存殼蛋4.3％、庫存加工蛋17.78％，另外耗損與到期37.18％約5千萬顆；陳吉仲解釋，進口雞蛋是要壓抑黑市市場，但要兼顧國內蛋農生計，所以耗損到期的5千萬顆沒有進到市場，後續將堆肥循環，他並強調進口雞蛋專案成功壓制黑市價格，讓國人每顆雞蛋少付2元，「達到國內糧食安全的目的，成本付出很值得！」

陳吉仲表示，去年起全球受禽流感衝擊，美國、日本等都出現雞蛋產量不足，價格上漲情況，國內也因國際飼料價格大漲、雞農減養，導致國內雞蛋生產不足，當時黑市價猖獗一箱1800元（20台斤），為了解決國人雞蛋消費需求，今年3月起到明年6月，開放12個國家專案進口雞蛋。

陳吉仲統計，3到7月進口雞蛋有7國：泰國、菲律賓、美國、土耳其、澳洲、巴西、馬來西亞，共計1億4531萬顆，包含洗選2491萬顆佔17.14％，加工3428萬顆佔23.59％，庫存殼蛋625萬顆佔4.3％、庫存加工蛋2584萬顆佔17.78％。

另外，陳吉仲指出，進口雞蛋是為了抑制黑市價格，但若一次大量釋放到國內市場，將影響原本蛋農生計，因此採滾動調整，最後也衍生進口雞蛋有耗損與到期共5402萬顆佔37.18％，以每顆雞蛋成本價約5元成本計算，約2億多元待銷毀。

陳吉仲強調，站在糧食安全與國內消費者權益保障上，例如進口專案成功讓消費者每顆雞蛋少花2元，也抑制通膨與物價，這些成本支出有達到當初設定的效益。

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