出席高嘉瑜願景說明會 陳時中：我來就是表示支持她！

陳時中今出席高嘉瑜舉辦的施政願景說明會，向支持者喊話：「我來就是表示，我支持高嘉瑜，本黨就是要8席全上 ！」（記者楊心慧攝）

2023/09/16 13:44

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜本次在台北市南港、內湖立委選舉陷入苦戰，台灣基進黨台北市黨部主委吳欣岱參選使泛綠陷入分裂危機，前衛福部部長陳時中今年4月參加當時已宣布投入選戰的吳欣岱所舉辦的基進黨北市黨部開幕茶會，被視為支持吳，但陳時中今出席高嘉瑜舉辦的施政願景說明會，向支持者喊話：「我來就是表示，我支持高嘉瑜，本黨就是要8席全上！」

高嘉瑜今上午在南港區民活動中心舉辦「和平保台 溫暖好政｜施政願景說明會」，包含陳時中、民進黨台北市黨部主委張茂楠、賴清德競選辦公室督導江志銘、信賴姊妹會總連絡人李文英、台北市議員李建昌及王孝維、民進黨中央黨部青年部主任阮俊達皆出席活動。

高嘉瑜瑜活動前受訪表示，最近和阿中部長有蠻多互動，她親自把邀請卡送給阿中，當時約的時間確實較倉促，阿中部長本來就有個在外縣市的行程，但他還是特別撥了時間，這裡也跟高鐵站較近，當時安排阿中部長可趕高鐵。

高嘉瑜說，時間上感謝阿中部長願意撥時間，無論如何都是代表民進黨團結一致，盼守住內湖南港，國會過半能勝選的心情。

陳時中受訪時先祝高嘉瑜高票當選，並對今天無法參加完全程感到抱歉，他說嘉義的行程取消過多次，很早就說要去了，後來定案今天中午一定要到，但是高嘉瑜這場他也一定要到，所以無論如何也擠出一個時間來加油打氣。

至於此區面對吳欣岱參選導致分裂，陳時中說，選舉最終就是一個整合，最後能得到大家的肯定就會勝出，相信高委員這幾年的問政，當然不是百分之百一百分，但也有她的可取之處，希望她能勝選。

媒體問是否會勸退吳欣岱，陳時中說，選舉也沒所謂勸退，這不是在搓湯圓，大家憑實力努力；針對是否私下找基進黨聊，陳時中說，不排斥和基進黨聊天，但也沒有說特別刻意一定要為選舉聊天，但為了理念、為國家社會做最好的貢獻都能聊。

被問到近來是否和吳欣岱聯絡，以及衛福部次長王必勝替吳欣岱站台等，陳時中表示，他不知道，近來也沒和吳欣岱聯絡；媒體追問，吳欣岱找站台是否會去？陳時中笑說：「哈哈，我先替高委員」。

陳時中在致詞時替賴清德拉票，最後更解釋自己要馬上離開，但強調不是他想要先走，而是很早就答應嘉義，也黃牛很多次 這次再黃牛別人要翻臉；陳時中說：「但我今天沒來不行，無論時間怎樣緊迫，我知道如果沒有來，大家可能會有所誤會，我來就是表示，我支持高嘉瑜，本黨就是要8席全上！」

陳時中今出席高嘉瑜舉辦的施政願景說明會，兩人在活動前受訪。（記者楊心慧攝）

陳時中要離開時，高嘉瑜一路護送陳時中離開至大馬路，並邀請陳時中下次一起唱歌，兩人有說有笑。（記者楊心慧攝）

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