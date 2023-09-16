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高嘉瑜道歉！坦言過去說錯話做錯事 將會改進

高嘉瑜今上午在南港區民活動中心舉辦「和平保台 溫暖好政｜施政願景說明會」。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜今上午在南港區民活動中心舉辦「和平保台 溫暖好政｜施政願景說明會」。（記者楊心慧攝）

2023/09/16 13:39

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市南港、內湖立委選舉，民進黨立委高嘉瑜面對台灣基進黨吳欣岱參選，面臨選票遭瓜分，高嘉瑜今上午在南港區民活動中心舉辦「和平保台 溫暖好政｜施政願景說明會」，在活動尾聲致詞時，她向支持者道歉，表示過去有說錯話及做錯事，感謝大家給機會，她也會改進，若做得不對的地方，向大家道歉。

高嘉瑜今上午在南港區民活動中心舉辦「和平保台 溫暖好政｜施政願景說明會」，包含賴清德台北市競選總部主委陳時中、民進黨台北市黨部主委張茂楠、賴清德競選辦公室督導江志銘、信賴姊妹會總連絡人李文英、台北市議員李建昌及王孝維、民進黨中央黨部青年部主任阮俊達皆出席活動。

高嘉瑜表示，民進黨4年前提名她時，她印象很深刻，當時哭了，感謝民進黨不計前嫌提名她，當時有許多風雨雨不同的聲音，過程也非常不簡單，過去的打拼跟民進黨團結，才有辦法把港湖這個偏藍選區翻轉，過程中自己有很多做不對地方，讓很多長輩擔心。

高嘉瑜坦言，最近跑市場、地方，有不少支持者、長輩擔心，她也覺得很抱歉，認為當立委卻讓支持者煩惱、睡不著覺，而支持者煩惱的是分裂導致保送對手，大家都不願看到好不容易南港拚一席卻拱手讓人，甚至還有阿嬤睡不著，四處去拉票，讓她很捨不得。

「過去我有說錯的話、做錯的事情，感謝大家給機會，我會改進，做不對也向大家道歉。」高嘉瑜說，這次選舉不是為了她自己，而是為了民進黨中央地方執政能夠延續，國會一定要過半，台北最關鍵的就是內湖南港區，自己也會努力打拚讓大家看到。

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