教育部苗圃計畫推跨域教學 新聯盟大學成員今簽約

為推動跨域教學創新，教育部今舉辦「苗圃聯盟簽約活動」。 （教育部提供）

2023/09/16 12:56

〔記者林曉雲／台北報導〕為因應數位時代社會變遷趨勢，教育部推動「設計思考跨域人才培育苗圃計畫」，今日舉辦「苗圃聯盟簽約活動」，由國立成功大學教務長沈聖智、國立台北科技大學副校長楊士萱、國立高雄科技大學副校長謝淑玲、台北醫學大學校長吳麥斯、東海大學副校長劉正、輔仁大學校長江漢聲代表簽約，共同致力於大學教師跨領域對話與創新教學。

計畫主持人、國立台灣大學土木工程學系教授兼系主任謝尚賢說明，多年來累積了許多熱情的老師，目前參加苗圃工作坊的大學老師占比約是全國大學教師總數的10％，這次以聯盟的方式推動，有更多機會推動跨域和雙師共授的教學模式，6所基地學校可以發揮聯合效能，擴散至全國更多學校能進入跨領域教學。

教育部高級管理師藍曼琪則表示，苗圃計畫的初心是跨域教學，走過20年，找到了設計思考的方式，讓跨領域教學可以更有系統、更有組織，這一路走來不只帶入方法，也設計出許多工具，可以更快在教學現場落實，今年採用聯盟的模式，讓苗圃計畫有更好的校際示範效果，而不同於其他計畫，此計畫是由學校老師自發性運作，是一個非常好的典範。

教育部也說明，在數位科技與知識經濟變化萬千時代，為引導未來想像，營造創業家精神的校園氛圍，聚焦設計思考跨域人才培育，以社會創新所需之產業為主題，進行專案與問題導向的實作設計，透過舉辦種子教師工作坊，培育跨領域設計思考師資與助教，讓教師具備規劃及執行跨領域教學能力，並接軌產業的趨勢與需求，栽培產業所需之設計思考人才。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法