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郭台銘、賴佩霞明早登記連署 初期連署點以「六都」為主

明天是向中選會登記成為總統、副總統選舉被連署人的最後一天，獨立總統參選人郭台銘與副手搭檔賴佩霞將於明日上午前往中選會辦理登記。（資料照）

明天是向中選會登記成為總統、副總統選舉被連署人的最後一天，獨立總統參選人郭台銘與副手搭檔賴佩霞將於明日上午前往中選會辦理登記。（資料照）

2023/09/16 13:07

〔記者施曉光／台北報導〕明天是向中選會登記成為總統、副總統選舉被連署人的最後一天，獨立總統參選人郭台銘與副手搭檔賴佩霞將於明日上午前往中選會辦理登記，而為營造連署聲勢，郭陣營這兩天也已經在街頭掛起宣傳布條，並將在全台廣設連署點。

郭、賴兩人明將聯袂前往中選會登記並接受媒體訪問，同時說明連署事宜。根據郭陣營規劃，首波大型連署站點將在明天到位，待中選會18日公布成為被連署人後啟動，初期連署點將以「六都」地區為主，之後會再擴及鄰近縣市，未來郭台銘的選舉行程也將搭配各地的連署站點活動。

除了定點連署外，郭陣營還擬透過配有影印機的「機動連署車」，方便民眾簽署。

賴佩霞辭演舞台劇 郭辦：宣布副手前不便有動作抱歉造成困擾

針對賴佩霞因為選舉，昨日臨時辭演舞台劇「蘑菇」引發爭議，郭陣營發言人黃士修今日受訪解釋，在正式宣布參選前，為避免消息走漏，賴佩霞不可能先有辭演動作，對於造成困擾，郭辦感到抱歉，賴佩霞也已私下向劇團致歉。

黃士修還說，賴佩霞與劇團有溝通並尊重對方立場，有些劇團覺得有政治因素，不便演出，有些則認為沒有關係，如果劇團決定照常演出賴會配合，未來受訪時賴會再說明過程。

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