侯友宜要美方表態是否出兵保台？ 王定宇：非常幼稚外行

國民黨總統參選人侯友宜近日率團訪美。（資料照）

2023/09/16 13:25

〔記者陳政宇／台北報導〕英媒《金融時報》報導稱國民黨總統參選人侯友宜將要求美國政府對出兵防衛台灣一事表態，但侯辦澄清，侯僅是幽默回答提問，訪美期間不會要求美方表態。對此，立法院外交國防委員會成員王定宇今（16）日批評，這種質問美方的說法在外交上非常幼稚外行，被媒體揭露後又稱這是玩笑話，顯見對國政的輕率。

侯辦說明，金融時報記者Kathrin Hille邀侯友宜一起逛夜市，並詢問兩岸若開戰，侯是否認為美國會出兵協防台灣？侯友宜回應，這問題也不知該問誰，「我到美國會直接詢問美方友人，請他們回答」。侯辦並強調，當下談話非正式專訪，侯友宜僅是在當下情境作出幽默回答，這趟訪美不會要求美國政府對此事表態，籲外界不要誤解。

對此，王定宇今日受訪說，侯友宜說要將當面質問美國是否會出兵保衛台灣，這很明顯是外交上非常幼稚外行的說法，當這個新聞一出來，侯友宜辦公室馬上否認，還說這是逛夜市的一句玩笑話，隨後又被採訪記者打臉，說明採訪情境和提問方式並非開玩笑。

王定宇指出，就這件事情來看，侯友宜身邊有擔任過駐美代表的金溥聰，也有擔任過行政院副院長的朱立倫，怎麼會對台、美這麼重要的外交關係，以及美國是否出兵防衛台灣，做這麼外行而幼稚的回應？這是對國政外行的輕率回答。

王定宇強調，侯友宜要選總統是他的權利，但對於台灣2300萬人的國家大政，可能還是要多用點功、多用點心。

此外，Kathrin Hille在侯辦的媒體群組回應，「發言人的闡述跟約訪的情況，採訪過程與完整談話內容恐怕有出入」，形同否認侯辦的說詞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法