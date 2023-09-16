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駐紐代表歐江安投書紐西蘭媒體 促聯合國體系「接納台灣」

駐紐西蘭代表歐江安（左）。（取自駐紐西蘭代表處臉書）

駐紐西蘭代表歐江安（左）。（取自駐紐西蘭代表處臉書）

2023/09/16 13:16

〔記者楊丞彧／台北報導〕紐西蘭「郵報」（The Post）本月14日刊登我國駐紐西蘭代表歐江安之投書。歐江安在以「接納台灣」（Include Taiwan）為題的文章中表示，歧見必須透過和平方式解決；若聯合國能恪守其憲章之原則，即可扮演促進對話、降低緊張情勢、締造和平的平台。現在還來得及阻止另一場侵略戰爭發生，而將台灣2300萬人民納入聯合國體系，就為第一步。

歐江安提及，紐西蘭政府於今年8月公布首份國家安全戰略報告，將台灣列為潛在衝突熱點之一；報告亦強調，紐西蘭對台灣海峽、南海等地區有直接利益。台灣海峽的和平穩定對維繫全球繁榮與安全至關重要。

歐江安說，事實上台灣海峽是超過半數國際貿易航線的必經之地；此外，台灣生產全球大多數的尖端晶片，對全球供應鏈之穩定扮演關鍵角色。因此，若台灣發生任何衝突，都會對全球經濟與國際安全造成災難性後果。

歐江安指出，台灣與烏克蘭都毗鄰強大的威權政權。俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提醒世人，民主國家必須互助與團結一致，始能抵擋強權擴張。歧見唯有透過和平手段解決；而在基於規則之秩序進一步遭受破壞前，必須對侵略者究責。

歐江安認為，聯合國若能落實其憲章原則，即可做為國際間增進對話、降低緊張局勢及促進和平的有效平台。台灣已向世人證明，是可靠的夥伴，且有能力為世界做出更多貢獻。現在，還來得阻止另一場侵略戰爭發生，將台灣2300萬人民納入聯合國體系，就為第一步。

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