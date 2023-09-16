追思台灣URM教父林哲夫 蔡英文盼團結堅守公義自由價值

總統蔡英文今（16）日前往雙連教會出席「林哲夫教授追思會」，除致詞緬懷外並向其家屬親友問候致意。（記者叢昌瑾攝）

2023/09/16 12:30

〔記者陳政宇／台北報導〕積極投入台灣獨立建國運動的前立委林哲夫，有「台灣URM（城鄉宣教運動）教父」、「台灣建國工程師」之稱．上月22日於加拿大病逝。總統蔡英文今（16）日出席追思會時表示，林哲夫的思想和行動是台灣如今享有自由民主的重要基石，她未來將持續實踐台灣民主的信念，相信只要團結一致，堅守公義和自由的價值，台灣民主會繼續前行。

林哲夫1932年在宜蘭縣羅東鎮出生，曾赴加拿大多倫多大學攻讀核子物理學並取得博士學位，他也積極投入台灣獨立建國運動，爭取台灣人民的基本人權。林哲夫創立多個台裔加拿大人組織，以及台灣城鄉官教會，訓練草根組織工作者，1995年曾代表民進黨以僑選身份當選第三屆立委。

台灣基督長老教會雙連教會今日舉辦林哲夫的追思禮拜，除了蔡英文外，總統府國策顧問黃越綏、監察院長陳菊、總統府資政邱義仁等政要皆與會追思。

蔡英文致詞表示，林哲夫是我們尊敬的台灣民主前輩，他的一生都堅持走在非暴力民主化，以及本土運動的道路上，其思想和行動，是今天所享有的自由和民主重要的基石。林哲夫不僅有強烈的台灣意識，更深知要以實際行動追求台灣民主的重要性，當他接觸到URM時，就看見了台灣民主運動的契機。

蔡英文說，在加拿大URM總部的秘書回憶，林哲夫第一次走進他們辦公室時，臉上泛著明亮的光輝。URM強調愛與公義的「非暴力抗爭」，也代表「組織人民、爭取權益」，這也成為林哲夫在追求台灣民主的行動上，非常重要的信念。林哲夫也在台灣舉辦URM訓練營，凝聚對抗獨裁政權的運動力量，在解嚴前後啟蒙許多人的民主意識。

她指出，台灣走向民主的這條路從來都不是平順的，但林哲夫秉持愛與非暴力的精神，帶領大家一步步走向有尊嚴、有民主、有自由的台灣。

她並引述聖經所言「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了」；她感謝林哲夫替我們在前頭打了美好的一仗，更用其柔和及謙卑，灌溉了我們生長的這塊土地上，長出民主的果實。

蔡英文強調，我們會記得林哲夫為台灣所做的努力，也會守住他一生所追求，實踐台灣民主的信念。未來的道路上，還有很多挑戰，但只要我們團結一致，堅守公義和自由的價值，台灣的民主就會繼續前行，直到共享豐盛果實的那一天，「謝謝林哲夫教授，也願上帝祝福台灣」。

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