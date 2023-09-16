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每年約8萬人吊扣吊銷駕照 明年3月起換發短效駕照

每年約8萬人遭吊扣、吊銷駕照，交通部修法明年3月1日起，需重新換照並參加道安講習。（資料照）

每年約8萬人遭吊扣、吊銷駕照，交通部修法明年3月1日起，需重新換照並參加道安講習。（資料照）

2023/09/16 12:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾騎車、開車上路，若是發生需要吊扣、吊銷駕駛執照的交通違規，或是1年內累積違規點數達12點遭吊扣駕照，明年3月1日起須重新換照，且依據違規情節輕重，換發的駕照將分別有2年、3年或6年效期，期滿需要再次換照。根據交通部公路局統計，每年約8萬人遭吊扣或吊銷駕照。

台灣除了受終身不得考照者處分，以及無戶籍國民等考領、換領我國汽車駕駛 執照，每6年需定期換照，以及可控的癲癇患者只能核發2年效期的駕照外，從2013年7月1日起，普通駕駛執照都不用每6年定期換照，等於考到駕照後，若沒有遭到吊銷駕照，駕照有效期限可一路到75歲，遭到吊扣在期滿後，也可去將駕照領回。

根據公路局統計，2018年共有5萬8770人遭吊扣駕照、2萬3277人遭吊銷駕照；2019年5萬8285人遭吊扣、1萬9721人遭吊銷；2020年6萬2413人遭吊扣、1萬3191人遭吊銷；2021年6萬4358人遭吊扣、1萬2165人遭吊銷；2022年6萬7982人遭吊扣、1萬3730人遭吊銷。5年總計31萬1808人遭吊扣駕照、8萬2084人遭吊銷駕照。

為加強違規紀錄嚴重駕駛人的駕駛執照管理，交通部昨日預告修正「道路交通安全規則」、「道路交通安全講習辦法」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，恢復違規紀錄嚴重者，需按違規程度分級換發短期駕駛執照，且須依規定接受3小時的道路交通安全講習及繳清尚未結案罰鍰。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，明年3月1日起，遭吊扣駕照未達1年，吊扣期滿後需要去換發駕照，駕照期限為6年；遭吊扣駕照1年以上，期滿後只能換發期限為3年的駕照；遭吊銷駕照的話，重新考領之後，只能拿到效期為期2年的駕照。

民眾若是在領取有效期的駕照期間，又被吊扣、吊銷駕照，重新考領或駕照期滿要換發駕照時，仍會依據違規情節給予2年、3年、6年駕照，但若都沒有相關違規遭吊扣、吊銷，駕照期滿後就能換發現行在75歲以前都有效的駕照。

若在駕照期滿後未依規定去換發駕照，仍騎車、開車上路的話，就可依照道路交通管理處罰條例第22條第7項的駕照逾有效期限仍駕車規定，開罰1800元至3600元罰鍰，並禁止其駕駛車輛。

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