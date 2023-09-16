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假投資狠詐5000萬連退休會計師都上當 文二警破獲「行動水房」逮8嫌

黃姓男子為首的詐騙集團，涉嫌透過臉書及LINE招攬被害人進行假投資詐騙，一名退休會計師遭騙2700多萬元。 （記者鄭景議翻攝）

黃姓男子為首的詐騙集團，涉嫌透過臉書及LINE招攬被害人進行假投資詐騙，一名退休會計師遭騙2700多萬元。 （記者鄭景議翻攝）

2023/09/16 12:07

〔記者鄭景議／台北報導〕黃姓男子為首的詐騙集團，涉嫌透過臉書及LINE招攬被害人，以高獲利低風險等話術誘騙被害人下載投資app來出金，多名被害人信以為真投入金錢，想要將獲利領出時卻無法順利出金，詐騙金額達新台幣5000萬元，一名退休會計師遭騙2700多萬元，台北市文山二分局警方12日持搜索票一舉破獲詐團「行動水房」，將黃嫌等8人依法送辦。

警方調查，該詐騙集團先透過臉書或line尋找被害人，等被害人加入Line社群，再透過假投資常用話術詐騙，還設計樁腳偽裝成大家都想投資的假象，被害人真的出金後，集團成員再分別至雙北多家銀行臨櫃將贓款領出交付上游。

該詐騙集團異常狡詐，因公司戶比起個人戶頭可出入較大的金流，為了規避警方查緝或是行員懷疑，集團先行收購即將倒閉的公司戶，透過公司戶來收詐騙款，還會準備昂貴名酒的貨單，當警方收到行員通知前來進行例行詢問時，就拿出貨單表示是買賣名酒收的貨款，藉此躲避警方查緝。

這些詐騙集團成員為了避免固定地址水房遭警方盯上，使用新北某賓館做水房據點，好隨時更換地點躲避查緝，警方循線追查金流、調閱監視器，埋伏跟監鎖定多名提領車手後，見時機成熟，12日持台北地方法院核發拘票及搜索票，兵分多路一舉查獲黃姓男子等8名犯嫌到案，總計查扣現金新台幣108萬8000元、手機16支、存摺25本、提款卡29張，現場宛如一間「行動水房」。

警方全案詢後依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，將8人移送台北地檢署偵辦，並持續溯源擴大偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方12日持台北地方法院核發拘票及搜索票，兵分多路一舉查獲黃姓男子等8名犯嫌到案，總計查扣現金新台幣108萬8,000元、手機16支、存摺25本、提款卡29張。（記者鄭景議翻攝）

警方12日持台北地方法院核發拘票及搜索票，兵分多路一舉查獲黃姓男子等8名犯嫌到案，總計查扣現金新台幣108萬8,000元、手機16支、存摺25本、提款卡29張。（記者鄭景議翻攝）

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