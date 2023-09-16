鄭文燦說發公文即可調閱進口雞蛋資料 國民黨團：8/30、9/5發文都不給

立法院國民黨團今日上午召開「進口雞蛋流向不明！進口資料封存30年？」記者會。（國民黨團提供）

2023/09/16 10:26

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團今日上午召開「進口雞蛋流向不明！進口資料封存30年？」記者會，黨團總召曾銘宗表示，農業部不提供進口雞蛋資料給台中市政府，行政院副院長鄭文燦說只要發公文即可調閱，但國民黨團早在8月30日就已發文農業部要求調閱資料，9月5日再二度發文，農業部迄今都不給，他要求蔡政府出來說清楚，進口雞蛋資料難道要比照疫苗採購資料封存30年嗎？

曾銘宗說，這些巴西進口雞蛋都已超過保存期限90天，為了民眾食安，他呼籲所有國民黨執政縣市自即日起查核轄內所有進口雞蛋，了解雞蛋有無逾期，同時要請對於進口雞蛋問題已經神隱多日的民進黨總統參選人賴清德出來面對，到底賴清德還有沒有道德勇氣？

國民黨立委林為洲表示，鄭文燦說要發公文才能調閱資料，不但國民黨團要不到，他自己發公文給農業部、衛福部要相關資料，至今一樣也是要不到，蔡政府真的不要再說只是誤會。

林為洲說，他向財政部關務署發文要求調閱相關資料，雖然關務署14日有回文，卻卡東卡西，對於他要求提供包括各進口廠商價格、日期、數量等匯整表，關務署宣稱事涉納稅義務人個資無法提供，只能提供一個整體的進口概略數量、日期，不提供個別公司資料，甚至還要求立法院應成立調閱小組，才能提供完整資料。

林為洲說，其實基於公益，立委要求調閱資料十分正常，而且所謂保密應該不及於法人，進口廠商公司資料不屬於個人資料，蔡政府根本就是要掩蓋事實。

他質疑，農業部一直解釋巴西雞蛋效期可以到9月底，原因是雞蛋有塗蠟，但雞蛋到台灣後，在洗選過程中塗蠟就會被洗掉，安全效期還能維持4個月嗎？而且進口雞蛋上岸後根本查不到儲存地點有冷鏈，農委會根本就在掩蓋事實，衛福部食藥署未善盡食安把關責任，現存的巴西雞蛋該下架就下架，該銷毀就銷毀。

國民黨台北市議員李彥秀說，國人的食安健康難道一文不值？蔡政府不提供進口雞蛋源頭資料，全國各地方首長就只能自救，卻因此要耗費大批稽查人力，她痛批蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長陳建仁、農業部長陳吉仲已成「混蛋4人組」。

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