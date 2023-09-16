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國文課結合旅行和美食 偏鄉高中職開發「跨域在地」選修課

新北市金山高中開發出「跟著食物去旅行」選修課，學習製作原民特色飲食，探索豐富的人文內涵。（教育部提供）

新北市金山高中開發出「跟著食物去旅行」選修課，學習製作原民特色飲食，探索豐富的人文內涵。（教育部提供）

2023/09/16 10:26

〔記者林曉雲／台北報導〕國文課不只是文字，結合學校在地環境，藉由旅行和美食學習國文，教育部推動發展偏鄉高中職跨域選修課程，依12年國教課綱的「適性揚才、終身學習」願景，協助技術型及綜合型高中發展出「同科單班、同科跨班、同群跨科、同校跨群、跨校選修」等選修課程模式，提供學生多元的學習機會。

教育部國教署高中職組長黃瀞儀說明，教育部將持續挹注資源推動偏鄉學校跨領域、跨學科的課程及活動，並持續提供多元管道，例如運用直播共學、線上數位學習等方式，優化偏鄉學校開課條件，滿足學生選課需求，也鼓勵學校透過「降低開課人數、推動跨校選課平台、運用大專或跨校共聘師資」等措施，推動偏鄉學校跨域課程，使更多學校可以規劃出校際合作的在地課程，引導學生自主選修及適性發展。

黃瀞儀以新北市立金山高中為例，國文科與餐旅學程教師合作開設「趣味國文」選修課，融入北海岸自然人文資源，設計「異國文化體驗」、「旅遊景點DM設計」、「金山磺港小旅行」等多元模式教學活動，讓學生用視、聽、嗅、觸、味及不同感官，經由行動與旅遊來實踐文學，體會語文溝通與創作的美好；餐飲學程則邀請新竹縣五峰鄉泰雅族教師謝淑芳，共同發展「跟著食物去旅行」選修課，指導學生學習製作原民特色飲食，並探索其背後豐富的人文內涵，在校內原住民藝能班文化與藝術課程的基礎上，增添以味覺及手作的職人精神。

另外，國立金門農工發展出「食在好魚」課程，由養殖科與餐管科共同開設，透過鏈結在地社群、推動社區產學合作，並且結合校內既有養殖場教學資源，餐管科學生透過認識了解水產生態、養殖技術，增進對於水產食材的認識，而養殖科學生可以學習到料理食材的技術，開啟「魚塘」到「食堂」無限的可能性，成為專業職人培訓基地。

國立金門農工開發「食在好魚」跨域選修課，結合金門鱟生態保育。（教育部提供）

國立金門農工開發「食在好魚」跨域選修課，結合金門鱟生態保育。（教育部提供）

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