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松田康博拜會民進黨 許立明：賴清德是國際與兩岸的穩定力量

松田康博今（15）日率東京大學「兩岸關係研究小組」訪團，拜會民進黨中央黨部。（圖由民進黨提供）

松田康博今（15）日率東京大學「兩岸關係研究小組」訪團，拜會民進黨中央黨部。（圖由民進黨提供）

2023/09/15 20:45

〔記者陳政宇／台北報導〕東京大學教授松田康博今（15）日率東京大學「兩岸關係研究小組」訪團，拜會民進黨中央黨部，雙方針對2024台灣大選、兩岸議題、區域情勢等議題，進行深入意見交流。民進黨秘書長許立明席間強調，民進黨主席暨總統參選人賴清德是國際及兩岸之間的穩定力量。

民進黨今日晚間透過新聞稿說明，本次訪團由許立明、中國事務部主任吳峻誌、民意調查中心主任陳博洲、國際部副主任邱雯莉等人共同與會。

會中，許立明針對當前民進黨在兩岸政策及國際外交立場進行充分說明，重申賴清德將延續總統蔡英文「四個堅持」的兩岸路線，並以和平四大支柱作為未來外交政策的藍圖，藉此確保台灣主權的穩固與茁壯。

許立明並以賴清德作為總統特使身分出訪巴拉圭為例，說明賴在出訪期間，穩健地展現做為未來國家領導人的風範，充分讓國際社會及民主夥伴國家信任，「賴清德可以作為未來國際及兩岸之間的穩定力量」。

許立明表示，賴清德近日多次親自向選民擘劃國家治理的願景，並展現其對外政策的清晰主張及可預測性，都是這場大選相當關鍵的決定因素。他也表示，相較於其他總統參選人搖擺不定、模稜兩可的立場，賴清德是目前最能清晰闡述其兩岸及外交立場的參選人。

民進黨表示，此次會面時長達一個半小時，雙方仍意猶未盡，現場氣氛熱絡。民進黨特別準備挺台灣的紀念品及台灣道地點心作為禮物，祝福東京大學「兩岸關係研究小組」訪團在台參訪順利，同時也希望持續對話，增進台日互相理解與交流。

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