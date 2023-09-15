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不知「親信干政如何定義」？柯文哲：突然被堵麥回答認知錯誤

柯文哲說，昨天突然被堵麥，搞不清楚狀況，所以回答的認知錯誤、不清楚。（記者方賓照攝）

柯文哲說，昨天突然被堵麥，搞不清楚狀況，所以回答的認知錯誤、不清楚。（記者方賓照攝）

2023/09/15 18:25

〔記者林欣漢／台北報導〕新竹市長高虹安陷男友干政爭議，民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨天受訪時竟稱不知道「親信干政如何定義」。柯文哲今天下午則說，昨天突然被堵麥，搞不清楚狀況，所以回答的認知錯誤、不清楚，他擔任台北市長8年，當然清楚公務人員利益衝突迴避的原則與必要性。

柯文哲說，昨天被問到干政，他第一個想到的是，5年前推動輪狀病毒疫苗補助政策時，是妻子陳佩琪每天在他耳邊唸，才提早用第二預備金支應補助費用。他搞不懂問題在問什麼，所以講不精確。

柯文哲稍早也在臉書發文說，根據公務人員任用法第26條，對於機關首長的配偶及三親等以內血親、姻親，都有明確任用規範，公職人員利益衝突迴避法也載明，各級政府機構首長等公職人員之關係人，有利益衝突時應自行迴避或請求迴避。

柯文哲指出，高虹安一定明白家屬或友人都不應參與市府局處政策討論與執行，這是保護公務體系運作、也保護自己。針對外界傳言紛紛，高虹安已經向他說明，許多爆料都是子虛烏有，「我也提醒她，她應該先釐清事實的真相，並公布調查結果，才能昭公信。」

柯文哲說，過去在台北市有廉政公約，民眾黨內部也有相關準則，會按情節輕重處以申誡、令當事人發布公開聲明、暫停黨權、開除黨籍等處分，先調查、釐清，再依據規定辦理，不錯殺、不徇私、更不會護短。他強調，擔任公職一天，無論是本人、親屬或友人，都有一條紅線。

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