台北市2年花4.2億補助藝文場館淪蚊子館 最慘的1天僅17人參訪

撫台街洋樓每日參訪平均為40人。（記者楊心慧攝）

2023/09/15 18:19

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局委外經營28處藝文場館，審計部針對北市府決算給予審核意見，文化局於2020、2021年花超過4.2億補貼各藝文場館，但營運虧損仍逐漸擴大，2019年僅8個場館虧損，至2021年時卻暴增14個館所，總短絀數擴大到3865萬元；何孟樺還發現，竟有達半數、14處每日平均參訪人數不到100人，最慘的還有每日僅有17人參訪。

台北市文化局回應，2020年至2022年因受疫情影響，致使參觀人次降低，為協助委外館所度過疫情衝擊，期間委託場館諮詢專業團隊開設人才培育課程提供數位展示規劃、線上活動辦理、數位工具使用等課程，並提供個別輔導諮詢服務，協助調整營運方式，各場館於今年1至7月和去年同期進行比較除閉館整修場館外，其他場館參觀總人次皆呈現成長趨勢。

文化局表示，將持續追蹤各委外場館營運情形，並委請場館諮詢專業團隊，給予場館營運單位行銷及營運模式的個案建議與輔導，另外部分名人故居型館所明年陸續進行修復再利用工程，將透過重新檢討營運模式，調整館所策展規模和營運計畫，以協助館所推廣。

議員何孟樺調閱資料發現，2022年到今年的各場館參訪數據，截至今年3月，北市文化局28處委外藝文場館有14處每日平均參訪人數不到100人，其中10處每天不到50人參訪，最淒慘的甚至每日僅有17人參訪。

北市府平均每次參訪100人以下藝文場館，包含台北偶戲館93人、永安藝文館表演36房71人、台北記憶倉庫71人、孫運璿紀念館61人、松山療養所宿舍及所長宿舍49人、台北數位藝術中心48人、紫藤廬45人、牯嶺街小劇場41人、撫台街洋樓40人、二二八紀念館37人、蔡瑞月舞蹈研究社37人、錢穆故居27人、林語堂故居20人、李國鼎故居17人。

何孟樺表示，藝文場館營運成效慘不忍睹，足證市府輔導不周，各場館自籌能力低落且行銷模式大有問題，她向北市府反映、要求改善後，文化局卻還狡辯說「藝文場館不是以營利為目的」。

何孟樺認為，藝文場館需委外營運活化，就是希望結合民間的創意和活力、公家的資源及協助，將人文、歷史、藝術融入市民的生活中，若因文化局怠惰疏於輔導改善、參訪人數又寥寥無幾，導致委外廠商連年虧損，如此的惡性循環又有什麼資格談場館活化？

何孟樺要求，文化局必須儘速對藝文場館的行銷、營運模式進行通盤檢討，並提出整體改善計畫，讓各場館能夠永續經營、替台北注入更多藝文能量，早日脫離「連蚊子都不想去」的窘境。

李國鼎故居每日參訪平均為17人。（記者楊心慧攝）

孫運璿紀念館每日參訪平均為17人。（取自官網）

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