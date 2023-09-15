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首頁　>　臺北市

賴佩霞哈佛學歷恐難登選舉公報 黃士修：不列就不列

賴佩霞（右）透過郭辦說，赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，回應媒體詢問時亦有說明並非畢業，而是取得一個學程證書。（資料照）

賴佩霞（右）透過郭辦說，赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，回應媒體詢問時亦有說明並非畢業，而是取得一個學程證書。（資料照）

2023/09/15 18:06

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘副手賴佩霞有美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）學歷，外界指該學歷為短期課程，未來恐難登選舉公報。對此，郭台銘辦公室發言人黃士修今天（15日）說，不列就不列，反過來說，前新竹市長林智堅和前桃園市長鄭文燦，都有將台大國發所的碩士學歷列在選舉公報上，可是一個個都被踢爆論文是假的。

黃士修認為，選舉公報刊登的學歷不是重點，他自己是倫敦帝國理工學院碩士肄業，這麼多年的接案、顧問工作，不是看學歷而是能力；他反問，郭台銘中國海專畢業，有誰看不起他的能力？比爾蓋茲、馬克．祖克柏也是哈佛肄業，可是有誰能否定他們的成就？

「列在選舉公報上就是真實的嗎？不列在選舉公報上就不存在嗎？」黃士修說，林智堅、鄭文燦都有將台大國發所的學歷列在選舉公報上，可是一個個都被踢爆論文假的。賴佩霞經歷精彩，希望讓她這樣的非典型從政者來讓社會反思，如何讓選舉風氣走向良善。

賴佩霞透過郭辦說，賴佩霞個人學位資料因長期列載於網路，維基百科亦可搜索得知，媒體在第一時間或大多是於網路下載採用相關資料；對於個人學經歷背景，賴佩霞本人從未有任何隱瞞或扭曲。個人赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，回應媒體詢問時亦有說明並非畢業，而是取得一個學程證書。

賴佩霞出示哈佛大學進修學程證書。（賴佩霞提供）

賴佩霞出示哈佛大學進修學程證書。（賴佩霞提供）

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