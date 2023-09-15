駁洗學歷！賴佩霞：有正式文件證明 且有博士論文可供查證

賴佩霞（右）說，中國廣州暨南大學學位有正式文件證明，且有博士論文可供查證。（資料照）

2023/09/15 17:37

〔記者林欣漢、施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖「善意提醒」郭台銘副手賴佩霞的中國廣州暨南大學學位是否完成認證，賴佩霞今天（15日）下午透過郭台銘辦公室說，中國廣州暨南大學學位有正式文件證明，且有博士論文可供查證。個別人士對於廣州暨南大學的主觀評價，社會自有公評；後續也會依據「大陸地區學歷採認辦法」等規定，申請相關的查驗公證事宜。

陳學聖昨天直播指出，「賴佩霞是娛樂效果，還是政治如戲？她的學歷廣州暨南大學國際關係學院法學博士，很多台灣政界人士到該校洗學歷。」陳學聖今天稱是「善意提醒」賴佩霞的學位是否完成認證。

郭台銘辦公室發言人黃士修說，陳學聖暴露隱含的職業歧視，為什麼演員到對岸讀書，就會被批評洗學歷，陳學聖的說法把傅崐萁等也有同校學歷的黨員拖下水，違反國民黨黨紀，國民黨考紀會應處理，也要求陳學聖道歉。國民黨則說，不針對個別參選人陣營的言論做回應。

黃士修說，其實他也不預期國民黨考紀會真的會處理陳學聖，但他曾經也是國民黨智庫的一份子，不能夠助長欺善怕惡、雙重標準的歪風。他希望陳學聖能夠收斂自身言行，選舉風氣回到正軌，讓國民黨成為一個具有高度和格局的政黨，才能受到社會大眾的信任。

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