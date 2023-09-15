文化界聲援富察 賴清德競辦：堅定捍衛主權與民主

多位藝文與學術工作者今日召開「關注富察，免於恐懼—藝文、學術工作者提問四位總統參選人」記者會，由左至右依序為胡采蘋、李孟居、李昂、陶儀芬、朱宥勳。（記者陳政宇攝）

2023/09/15 17:08

〔記者陳政宇／台北報導〕學術藝文界聲援八旗文化總編輯富察（李延賀），並呼籲4位總統參選人重視中國對台風險。民進黨總統參選人賴清德競總發言人陳世凱今（15）日表示，民進黨堅定捍衛台灣國家主權與民主自由，並全力維護台海的和平穩定，就是為了保護台灣民眾的基本人權不受侵害。

中國政府不斷緊縮言論管制空間，台灣人遭拘捕案例層出不窮。作家李昂、台灣大學政治系副教授陶儀芬、小說家朱宥勳、財經評論家胡采蘋、以及遭控台諜判刑獲釋的李孟居等藝文與學術工作者，今日召開記者會聲援富察，並指出遭中國拘禁的「人質外交」案例仍有黑數，呼籲國內目前4位總統參選人，在鼓勵兩岸交流的同時，應提出保障台灣民眾人身安全、赴中國免於恐懼的具體做法。

對此，陳世凱指出，中國威權主義擴張嚴重威脅區域和平穩定、破壞兩岸關係發展，以及侵害包括台灣人民在內的基本人權，既對兩岸健康交流毫無幫助，更凸顯兩岸「民主與專制」的天壤之別。

他呼籲，中共當局必須立即停止相關作為，讓兩岸交流重回健康有序的軌道。

另對於富察遭中共拘捕一事，陳世凱表示，據了解，政府相關部門從案發開始，一直持續關注案件發展，也在家屬同意下，對社會發布富察處境及安全無虞的消息，並全力提供家屬需要的協助，期待富察能早日平安回家。

陳世凱進一步說明，政府鑒於本案和許多類似案例持續發生，陸委會也整理出可能觸犯中國國安部門的行為態樣，並不斷提醒國人，如非必要，暫時不要前往中國，以免遭受人身自由等迫害。

民進黨總統參選人賴清德。（資料照）

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