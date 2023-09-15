游錫堃推銷麻豆文旦 從南島語談到民主貢獻

立法院長游錫堃（右三）等出席「柚香柚甜-台南文旦推廣活動」。（記者王藝菘攝）

2023/09/15 16:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日出席民進黨立委林俊憲在康園餐廳前廣場所舉辦「台南麻豆文旦行銷」推廣記者會，游從麻豆這地名講起，指其就是南島語「眼睛」（Matta）的意思，他提到，據說南島語族近3億人口，從東邊復活節島到西邊馬達加斯加島，大多是南島語族的分布地，其「眼睛」（Matta）的發音就很接近「麻豆」2字，所以他們是共通的。世界上至少有大坌坑文化等3種紀錄可以證明南島語族「出台灣說」，即南島語源自台灣。

游錫堃先表示，麻豆文旦聞名全國，但也要多行銷推廣，支持在地農產品，才能提升農民收入。游接著回憶道，他年幼時有務農的經歷，種植2甲半地的水菜，卻常因為颱風、水災而欠收，他提及自14歲就開始當童工，在宜蘭務農，15歲佈田，16歲後不再是童工而是大人工，因此特別能體會農民的辛苦。

游錫堃續表示，麻豆這地名的由來其實就是南島語「眼睛」（Matta）的意思。他並說，從「一府二鹿三艋舺」的台灣諺語可以看出，400年前台南府是台灣的中心，明年就是2024年，也是荷蘭人進入台南的400週年，台南的開發很早，是人文薈萃、山川秀麗、物產豐富的好地方，大家提到文旦，第一個想到的就是麻豆。他的故鄉宜蘭冬山也生產文旦，但冬山文旦也是源於麻豆，所以麻豆文旦的地位是全世界最佳。

游錫堃認為，台南對台灣貢獻良多，除了農產品，更在民主方面有所貢獻，例如100年前治警事件中，1923年元月16日石煥長等人奮戰設置「台灣議會期成同盟會」，2月2日被禁，隨後在2月16日前往東京早稻田區警察署報備，依法成立政治結社成功，這是台灣歷史上首次獲得政府承認的政治結社；但在同年12月16日卻遭台灣總督府搜索、傳訊、拘禁、起訴及逮捕共99人，最終18人遭起訴，有6人是醫師，其中兩位就是來自台南的韓石泉和吳海水。不論是人文、民主政治或是農產品，台南都是數一數二。

最後，游院長並與在場來賓在台上手持台南文旦，一起喊「麻豆文旦，柚香柚甜」口號推廣。

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