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北市損鄰建商不能再「球員兼裁判了」！ 將納第三方公正鑑定意見

台北市長蔣萬安今天再度前往視察大直民宅塌陷現場。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安今天再度前往視察大直民宅塌陷現場。（記者方賓照攝）

2023/09/15 12:33

〔記者甘孟霖／台北報導〕基泰建設施工不當致台北市大直民宅塌陷，現行《建築施工損鄰事件爭議處理規則》遭質疑讓建商「球員兼裁判」。台北市長蔣萬安今（15日）表示，將修改此法，往後鄰損會勘、公安判定都將納入第三方公正單位意見，若住戶不服初判結果，也可申請第三方公會鑑定，費用由建商買單。

蔣萬安今至大直民宅塌陷現場視察表示，先前就要求都市發展局建築工程管理處針對現行鄰損法規、SOP與相關規定進行全面檢討並提出改進，昨日開會決議將修正《建築施工損鄰事件爭議處理規則》。

他說，現行住戶提出鄰損協調，是由起、承、監造人進行會勘，新規會請都發局與公正第三方技師會同現勘；對於第一時間公共安全認定，現行由建商方的技師、建築師做安全認定，新規也將納入第三方技師公會覆核，且將安全認定時間從14天縮短為3天，一旦發現有公安疑慮，將勒令停工並要求建商提出緊急應變措施與安全維護計畫，以住戶安全為最優先。

此外，對於鄰損是否為施工造成，現行由建商技師、建築師認定，也將加入第三方公正單位覆核；住戶若對於認定不服，也可以要求第三方鑑定，市府會要求建方優先支付鑑定費用。

而未來只要經過判定有公安疑慮被勒令停工的不良廠商，相關建築號碼、施工地點、起、承、監造人等資訊，市府都會公告在網站上，充分揭露。

另這個月起，台北市針對地下室開挖階段工地，「每個月」都會進行清查，每季也會針對台北市所有工地進行全面清查，蔣萬安說，過去對於深開挖工地並沒有相關管制，現在將深開挖工地與全面清查頻率提高，確保市民安全。

建管處補充，每季對於工地總檢查，相關建築師、專業技師如涉及簽證不實，將依規定移送懲戒。

蔣萬安表示，台北市修改《建築施工損鄰事件爭議處理規則》，往後對於鄰損爭議勘查、公安疑慮判定都將納入第三方公正單位意見。（記者方賓照攝）

蔣萬安表示，台北市修改《建築施工損鄰事件爭議處理規則》，往後對於鄰損爭議勘查、公安疑慮判定都將納入第三方公正單位意見。（記者方賓照攝）

基泰建設施工不當致台北市大直民宅塌陷。（記者方賓照攝）

基泰建設施工不當致台北市大直民宅塌陷。（記者方賓照攝）

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