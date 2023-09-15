涉幫國民黨議員林杏兒買票 蕭景田再限境8個月

國民黨前中常委蕭景田（見圖）被控幫國民黨北市議員林杏兒賄選，法院重新裁定蕭限境8個月。（資料照）

2023/09/15 12:12

〔記者溫于德／台北報導〕涉嫌幫國民黨台北市議員林杏兒行賄的同黨前中常委蕭景田，被依最重可處10年徒刑的公職人員選舉罷免法中投票行賄罪起訴，現由士林地院審理中；法官日前另裁定蕭自本月13日起限制出境、出海8個月，可抗告。

蕭景田因違反公職人員選舉罷免法，偵查時被士林地檢署認為有限制出境、出海必要，已於2022年12月21日起遭限制出境、出海8個月；檢方同時對蕭聲請羈押，但士院認無必要，陸續裁定800萬元、1500萬元交保，並限制出境、出海，且不得與本案相關共犯、里長、里長候選人接觸、交談。

近期因蕭景田的限制出境、出海期限將屆，士院法官重新裁定，指蕭涉犯投票行賄罪嫌，且犯罪嫌疑重大，蕭又於偵查時風聞調查局到場執行搜索，竟翻牆逃跑，足認有逃亡之虞並審酌蕭所犯之罪的法定刑為3年以上10年以下，而伴隨高度逃亡可能，因此要求蕭自本月13日起限制出境、出海8個月。

蕭景田被控去年選前以每票1萬元替台北市議員林杏兒行賄多名里長，過程中，蕭表明「幫忙支持一下」，行賄金額共11萬元。

士檢偵結，依公職人員選舉罷免法中投票行賄罪訴蕭景田及林杏兒樁腳曾繁川；另有9名里長候選人被依刑法收受賄賂罪嫌起訴，1人因認罪獲緩起訴。

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