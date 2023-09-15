農業部拒提供巴西蛋流向？鄭文燦：誤會
2023/09/15 12:04
〔記者陳心瑜／台北報導〕超思專案進口巴西蛋問題連環爆，台中市府要求農業部提供巴西蛋的流向，但中央拒給。行政院副院長鄭文燦今天（15日）出席觀光署揭牌儀式受訪表示這是誤會。
鄭文燦指出，跟農業部查證結果，是台中市政府衛生局承辦人員致電畜產會要求提供資料，畜產會則是回答，需要哪部分的資料可以以書面公文調閱，誤會是這樣造成。
鄭文燦解釋，農業部針對14家洗選場以及進入加工業者的通路都有明確掌握，都可以查核，沒有問題。
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〔記者陳心瑜／台北報導〕超思專案進口巴西蛋問題連環爆，台中市府要求農業部提供巴西蛋的流向，但中央拒給。行政院副院長鄭文燦今天（15日）出席觀光署揭牌儀式受訪表示這是誤會。
鄭文燦指出，跟農業部查證結果，是台中市政府衛生局承辦人員致電畜產會要求提供資料，畜產會則是回答，需要哪部分的資料可以以書面公文調閱，誤會是這樣造成。
鄭文燦解釋，農業部針對14家洗選場以及進入加工業者的通路都有明確掌握，都可以查核，沒有問題。