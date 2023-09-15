賴佩霞11/24前須放棄美國籍才能登記參選 黃士修：2個月應可完成

鴻海集團創辦人郭台銘昨宣佈副手搭檔是影集「人選之人造浪者」中飾演總統林月真的藝人賴佩霞（右），賴具有美國籍，引發雙重國籍問題。（資料照）

2023/09/15 11:37

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨宣佈副手搭檔是影集「人選之人造浪者」中飾演總統林月真的藝人賴佩霞，賴具有美國籍，引發雙重國籍問題；郭台銘辦公室發言人黃士修今天受訪時表示，時間上確實有點趕，不過有些前例，2個月內其實就能辦得成，並不是辦不到，一切會按照法律程序來辦理，AIT要求的法律文件都會全力配合，一定會照程序來。

中選會已經公告，總統副總統選舉登記日期自今年11月20日起至24日止。因此最晚至11月24日，賴佩霞應完成放棄美國籍程序，才能順利登記為候選人。

黃士修表示，郭辦的幕僚都是昨天郭台銘宣布時才知道副手是賴佩霞，後來跟賴確認，她事前就知道有美國國籍的問題，但是她在宣布前也無法有任何動作，以免消息曝光，昨天記者會結束後，賴立刻就找律師協助準備相關法律文件，一定會照程序來處理，她今天上午也在跟律師開會，在最短時間就會準備好並提出申請。

媒體詢問是選真的還假的？對此，黃士修說，從昨天的記者會上就明確看得出來，賴佩霞是非常認真要陪郭台銘走到底，無論任何形式及角色，郭與賴溝通時也說得很清楚，參選是要整合在野、打敗民進黨，賴作為公共溝通的專家，一開始是做郭董的教練，訓練講話的技巧，無論何種形式都能在她的位置上發揮很大的功能。

黃士修強調，賴佩霞擔任副手的角色是玩真的，她扮演的角色比任何政治人物認真及重要，外界質疑國籍、學歷、演員職業等，是看不起或歧視她演員的角色，「演員就不能從政？從政就是在演戲？」政治圈暴露他們醜惡的想法，賴是正面包容的力量，要化解人與人之間的撕裂及衝突，會用她的專業來包容批評她的人。

至於11月24日以前是否能完成放棄美國籍程序，順利登記為候選人？黃士修認為，這要問AIT進度及中選會認定資格，他們這邊能做到的就是依照法律程序儘速辦理。

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