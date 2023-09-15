為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

賴佩霞11/24前須放棄美國籍才能登記參選 黃士修：2個月應可完成

鴻海集團創辦人郭台銘昨宣佈副手搭檔是影集「人選之人造浪者」中飾演總統林月真的藝人賴佩霞（右），賴具有美國籍，引發雙重國籍問題。（資料照）

鴻海集團創辦人郭台銘昨宣佈副手搭檔是影集「人選之人造浪者」中飾演總統林月真的藝人賴佩霞（右），賴具有美國籍，引發雙重國籍問題。（資料照）

2023/09/15 11:37

〔記者林欣漢／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘昨宣佈副手搭檔是影集「人選之人造浪者」中飾演總統林月真的藝人賴佩霞，賴具有美國籍，引發雙重國籍問題；郭台銘辦公室發言人黃士修今天受訪時表示，時間上確實有點趕，不過有些前例，2個月內其實就能辦得成，並不是辦不到，一切會按照法律程序來辦理，AIT要求的法律文件都會全力配合，一定會照程序來。

中選會已經公告，總統副總統選舉登記日期自今年11月20日起至24日止。因此最晚至11月24日，賴佩霞應完成放棄美國籍程序，才能順利登記為候選人。

黃士修表示，郭辦的幕僚都是昨天郭台銘宣布時才知道副手是賴佩霞，後來跟賴確認，她事前就知道有美國國籍的問題，但是她在宣布前也無法有任何動作，以免消息曝光，昨天記者會結束後，賴立刻就找律師協助準備相關法律文件，一定會照程序來處理，她今天上午也在跟律師開會，在最短時間就會準備好並提出申請。

媒體詢問是選真的還假的？對此，黃士修說，從昨天的記者會上就明確看得出來，賴佩霞是非常認真要陪郭台銘走到底，無論任何形式及角色，郭與賴溝通時也說得很清楚，參選是要整合在野、打敗民進黨，賴作為公共溝通的專家，一開始是做郭董的教練，訓練講話的技巧，無論何種形式都能在她的位置上發揮很大的功能。

黃士修強調，賴佩霞擔任副手的角色是玩真的，她扮演的角色比任何政治人物認真及重要，外界質疑國籍、學歷、演員職業等，是看不起或歧視她演員的角色，「演員就不能從政？從政就是在演戲？」政治圈暴露他們醜惡的想法，賴是正面包容的力量，要化解人與人之間的撕裂及衝突，會用她的專業來包容批評她的人。

至於11月24日以前是否能完成放棄美國籍程序，順利登記為候選人？黃士修認為，這要問AIT進度及中選會認定資格，他們這邊能做到的就是依照法律程序儘速辦理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
郭台銘挑賴佩霞當副手 朱立倫：期盼賴佩霞幫大家跟郭董溝通
2023/09/15 11:11

郭台銘挑賴佩霞當副手 朱立倫：期盼賴佩霞幫大家跟郭董溝通
陳學聖影射賴佩霞「洗學歷」 黃士修回嗆讓傅崐萁等4人「躺槍」
2023/09/15 10:25

陳學聖影射賴佩霞「洗學歷」 黃士修回嗆讓傅崐萁等4人「躺槍」

瞄準竹科外溢新豐市心 「森祐本善」登場
新聞360》「郭選之人」賴佩霞加分還送分？學者曝關鍵看「3效應」
2023/09/14 19:33

新聞360》「郭選之人」賴佩霞加分還送分？學者曝關鍵看「3效應」
看不起郭賴配？他分析賴佩霞 指出「關鍵原因」：有點危險
2023/09/14 14:03

看不起郭賴配？他分析賴佩霞 指出「關鍵原因」：有點危險

年過40擔心老人味 醫師建議：穿上它
賴佩霞表達對軍警崇高敬意 侯友宜：聽過歌聲唱得非常好
2023/09/14 13:54

賴佩霞表達對軍警崇高敬意 侯友宜：聽過歌聲唱得非常好
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播