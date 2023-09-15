認同林百里「AI力即國力」 賴清德：地緣政治重組後台灣機會將越來越大

副總統賴清德今（15日）表示，認同廣達創辦人林百里的「AI力及國力」的說法。（記者田裕華攝）

2023/09/15 10:45

〔記者楊媛婷／台北報導〕人工智慧（AI）發展迅速，ChatGPT等生成式AI系統推出後，更將影響經濟與生活，副總統賴清德今（15日）表示，認同廣達創辦人林百里的「AI力及國力」的說法，並表示AI倚賴晶片與ICT產業，而這些都是台灣的強項，且我國為民主國家，隨地緣政治重組，台灣的機會之窗將越來越大。

「2023台灣人工智慧年會開幕式」今舉行，賴清德出席並致詞表示，ChatGPT系統問世全面改變大家的生活，讓AI越來越生活化，不過AI系統需要大量運算，而這就需要晶片與ICT產業的支持，也可預見產業的發展，尤其隨地緣政治的重組，隨著新時代的來臨，台灣是民主國家且ICT實力堅強，對台灣來說將是很好的機會，他也透露，坐在台下時廣達董事長林百里對他說AI力就是國力，他個人觀察也是如此，趨勢已經越來越明顯。

賴清德表示，在國科會主委吳政忠的協助下，台灣開始推動AI行動方案，爭取成為相關產業的樞紐與中心，並鬆綁相關的法令，希望能讓台灣也居於AI全球產業鏈的關鍵地位，至於台灣未來要如何做，他也認同吳政忠所言，目前全球有2億多人使用ChatGPT，一如許多國家都要發展自己的AI對話引擎，台灣也有必要建立自己的AI對話引擎，而非都使用他國的AI引擎，將台灣自身的資訊公開外，也要盡速立法保障AI發展。

吳政忠則表示，未來10年也是黃金新創10年，有生成式AI與IC產業加入，將為台灣各行業帶來創業機會，而台灣人工智慧學校過去5年來已經培育出超過1萬人的AI大軍團，這是台灣邁向未來10年的重要支柱，他也表示，台灣將發展的對話引擎將取名為「可信賴對話引擎」，將可讓各行各業自行在上面蓋房子，在公私協力下，預計年底就會問世。

賴清德表示，期待未來AI的發展可以讓更多人有更多接觸學習的機會，也讓大小公司都可以使用以提升企業競爭力。

副總統賴清德出席「2023台灣人工智慧年會開幕式」，會中並與中研院長廖俊智（右三）、國科會主委吳政忠（右二）和廣達電腦董事長林百里（左三）等所有來賓合影。（記者田裕華攝）

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