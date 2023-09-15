台鐵司機中秋休假危機未解 王國材：下週三將再與工會溝通

台鐵司機中秋休假危機未解，交通部長王國材表示，行政院原則同意工會訴求，下週三將再與工會溝通。（記者鄭瑋奇攝）

2023/09/15 10:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全國火車駕駛產業工會日前發出動員令，要在中秋節、國慶日等國定假日依法休假「不加班」，已有超過99％司機員表態不出勤，中秋節疏運恐開不出幾班列車。交通部長王國材表示，昨日行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、主計總處、人士總處等單位已有共同開會，初步都同意工會的各項訴求，目前對於中秋節疏運沒有備案，認為不會有不加班的情況。

台灣鐵路工會指出，自主備勤津貼法制化及婚喪及教育補助等福利金員工權益恐因台鐵公司化打折扣，引發員工不滿，台鐵司機員共有1461名，約1452名連署抗議，並於昨日將「國定假日不加班」連署書交給台鐵局長杜微。

王國材今日出席氣象署揭牌儀式接受媒體訪問表示，昨日行政院已邀集各單位，將工會意見逐一討論，不論是自主備勤接貼法制化，還是福利精進措施會持續支應等，都是原則同意。

王國材表示，昨日已請杜微將行政院會議結論向台鐵工會表達，雖然工會目前尚未鬆口中秋節出勤，不過他已與工會約好在下週三上午再次溝通，屆時工會對於台鐵公司化訴求，或是有其他建議等，彼此都能夠坐下來好好談。相信雙方對於台鐵安全、營運轉好等目標是一致。

對於工會遲未鬆口中秋節出勤，交通部是否有規劃疏運備案，王國材表示，沒有備案，昨日行政院會議上，原則上同意工會各項訴求，並會在下週三再與工會討論，對於台鐵中秋疏運是情況樂觀，應該不會有不加班情況。

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