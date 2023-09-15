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男子酒後返家睡一覺 隔天騎車酒測嚴重超標送辦

王姓男子被警方施以酒測。（記者劉慶侯翻攝）

王姓男子被警方施以酒測。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/15 09:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕40歲王姓男子深夜和友人飲酒餐敘，返家睡了一覺後早上騎車上班，因精神不濟騎車搖晃被警攔查，結果酒測值0.86mg/L，嚴重超標，被警方依公共危險罪嫌移送法辦。

北市警中正二分局交通分隊員警，是早上7時57分許巡邏行經汀州路3段113號前停等紅燈時，見騎乘大型重機的王男，從水源路西向北左轉駛來，轉彎過程出現行車不穩情形，且神情恍惚，警方查覺有異，隨即調頭上前攔查。

當黃姓員警一靠近王男身邊，就聞到濃厚酒氣。但王男先矢口否認行車前有飲酒，經警方再次查詢，王男才又改口表示是前一晚上7時左右和朋友聚會，喝了3瓶500毫升的啤酒。警方現場進行酒精檢測，王男酒測值達0.86mg/L，屬於嚴重超標。

警訊中，王男自認啤酒酒精濃度不高且未感醉意，不會超過酒測法定標準值，他才會騎乘大型重機如往常般前往公司上班。警方訊後依公共危險罪嫌移送法辦，並當場移置保管車輛。

警方表示，常有民眾認為前晚喝酒，隔天早晨上班就可正常駕駛車輛，然而時有體內酒精未完全代謝，此時貿然上路，即可能違反道路交通管理處罰條例，甚至觸犯刑法公共危險罪，不可不慎。

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