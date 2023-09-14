奧地利國會議員團：來台是為尋找志同道合夥伴 向台灣學習

立法院長游錫堃接見「奧地利國會議員訪問團」下議院亞特勒-辛策麗（Carmen Jeitler-Cincelli）議員一行。（記者方賓照攝）

2023/09/14 21:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今天中午接見及款宴奧地利國會議員訪問團。團長亞特勒-辛策麗（Carmen Jeitler-Cincelli）議員隨後代表致詞說，一個國家需要全民的共同信念與群策群力才能有所成就，而這句話在台灣有了最好的體現。訪團這次參觀人權博物館，看到當年的牢房，令人怵目驚心、不寒而慄。她強調，全世界的人都應該要瞭解，民主不是理所當然的，追求民主的過程中，都會有許多的犧牲。

亞特勒-辛策麗說，這一次組團來到台灣，除為了在世界上尋找志同道合的夥伴，並增進溝通與相互瞭解，更希望能夠向不斷創新求變的台灣學習，同時期盼為台、奧兩國交流與合作搭起一座堅實橋梁。最後她分享，大家提及奧地利，總是第一個聯想到莫札特，其實不只是音樂，奧地利在環保科技及醫療衛生等領域都有相當不錯的成績。

這次到訪的奧地利國會議員有亞特勒-辛策麗（Carmen Jeitler-Cincelli）、米里希（Andreas Minnich）、韋丁格（Peter Weidinger）、夏岑貝格（Corinna Scharzenberger）、菲德勒（Fiona Fiedler）等一行5人。

游錫堃致詞說，奧地利是我國在歐盟會員國當中的第7大貿易夥伴，兩國經貿往來一直相當密切，特別是在半導體、車輛等領域的合作。去年10月，奧國學者吉林哲（Anton Zeilinger）獲得諾貝爾物理學獎，顯示奧國在高科技產業也有卓越的人才，台、奧兩國加強雙邊交流合作，必定能夠互蒙其利。

雙方在互贈紀念品及合影後展開午宴交流，席間續就如何擴大台奧經貿、科技、觀光、教育交流、我國明年大選及奧國政治生態與面臨之挑戰等議題廣泛交換意見，氣氛友好愉快。

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