為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

台灣聯合國協進會：美《台灣國際團結法案》參院版 估年底通過

民間團體「台灣聯合國協進會」拜會美國友台議員。（曾琮愷提供）

民間團體「台灣聯合國協進會」拜會美國友台議員。（曾琮愷提供）

2023/09/14 19:20

〔記者蘇永耀／台北報導〕民間團體「台灣聯合國協進會」宣達團於美東時間13日拜會美國國會議員，了解友台法案的進度。而美國聯邦眾議院7月份通過《台灣國際團結法案（Taiwan International Solidarity Act）》，宣達團透露，美國聯邦參議院可望在今年底通過參院版本。

「台灣聯合國協進會」宣達團成員與台灣人公共事務會政策副主任陳虹宇博士，一同拜會兩位共和黨的《台灣國際團結法案》提案人，包含台灣連線共同主席肯塔基州眾議員Andy Barr、密西根州眾議員Lisa McClain，以及外交委員會亞太小組的民主黨眾議員Brad Sherman國會辦公室。

該法案要求美國政府必須支持台灣加入各國際組織。宣達團團長曾琮愷說，民團長期推動台灣加入聯合國，參與聯合國及其周邊組織，但常會被國際組織錯誤引用聯大2758號決議文否決台灣的申請。

曾琮愷說，感謝美國友台議員們對台灣長期的支持，這次眾議院版本並反制中國長期以扭曲2758號。法案彰顯「美方反對任何在未經台灣人民同意下，試圖改變台灣地位的倡議。」更符合台灣民意的主流。

與談的眾議員也分享了法案推動的過程，並強調了未來將如何與政府溝通，會面的最後，也都表達了持續支持台灣走向國際世界的立場。

眾議員Sherman也關注台灣的外交狀況。曾琮愷則建議美國能將目前的「台北經濟文化辦事處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office）改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）作為第一步，逐步推動美台關係的正常化。

「台灣聯合國協進會」執行主任周德望指出，台灣關係法明年邁入四十五週年，當初的時空環境美國須以國內法的方式保障兩國政府的基本互動，但從這次訪問華府的氛圍就感受到現在已完全不同。民主國家的外交往來應該要開大門走大路，不管是美台建交或加入聯合國都應該被討論。

「台灣聯合國協進會」代表於美國眾議院議長麥卡錫辦公室前留影。（曾琮愷提供）

「台灣聯合國協進會」代表於美國眾議院議長麥卡錫辦公室前留影。（曾琮愷提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美推2758號決議不涉台 獨派盼訂台灣憲法：別死抓中華民國壽衣
2023/09/13 14:52

美推2758號決議不涉台 獨派盼訂台灣憲法：別死抓中華民國壽衣
余茂春：美推2758號決議不涉台 解決不公義第一步
2023/08/10 08:15

余茂春：美推2758號決議不涉台 解決不公義第一步

出遊省荷包！高鐵飯店聯票下殺65折！
反制中國扭曲聯大2758號決議 外交部感謝美國會「澄清事實」
2023/07/26 17:24

反制中國扭曲聯大2758號決議 外交部感謝美國會「澄清事實」
美眾院外委會通過「台灣國際團結法案」： 聯大2758號決議不涉及台灣
2023/05/18 05:30

美眾院外委會通過「台灣國際團結法案」： 聯大2758號決議不涉及台灣

華南銀行為臺灣選手加油 加碼贊助體操新秀
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播