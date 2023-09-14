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首頁　>　臺北市

許淑華再批柯市府改規定致基泰大直釀禍 柯辦：為了選舉又在黑

柯文哲競辦發言人陳智菡（右）反批，許淑華議員為了選舉又在黑，柯市府修法前後都有「監造人（方）認定」，何來刻意改成放水讓建商「球員兼裁判」？（資料照）

柯文哲競辦發言人陳智菡（右）反批，許淑華議員為了選舉又在黑，柯市府修法前後都有「監造人（方）認定」，何來刻意改成放水讓建商「球員兼裁判」？（資料照）

2023/09/14 17:45

相關新聞連結：
柯文哲稱執政時修嚴鄰損規則 許淑華一一打臉轟「脫褲子放屁」

〔記者黃靖媗／台北報導〕「基泰大直」建案施工造成周邊民宅塌陷，柯文哲昨天說，他在台北市長任內把法規修嚴，民進黨台北市議員許淑華則批評，柯市府修正的規定給建商更多自行認定的權力，還讓都發局可以不用去會勘，是建商釀成大禍的主因。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡痛批，議員為了選舉又在黑，柯市府修法前後，都有「監造人（方）認定」，何來刻意改成放水讓建商「球員兼裁判」，「議員要換眼鏡？還是換良心？」

陳智菡說，柯文哲市府版本至少往3大方向修嚴，包含明訂建商義務、明訂出認定書、明訂調查時限等，對照郝、柯市府的《處理規則》前後版本，當有損鄰爭議時，不管是柯市府修法前、後，都有「監造人（方）認定」，何來刻意改成放水讓建商「球員兼裁判」？

陳智菡解釋，在明訂建商義務方面，柯市府規則要求建方在施工前，委由鑑定機構做鄰房現況鑑定，把「得」變成「應」，明定成為建商義務，萬一發生損鄰疑義事件時，才有施工前、後的對照依據；在明訂出認定書方面，發生損鄰疑義事件時，之前《處理規則》只寫由「監造人認定」，但怎麼認定沒寫，修法後改成「都發局應通知建方會同監造方」，還要求後者製作「初步安全認定書」、「損害責任歸屬初步認定書」，同時，修法後還要求這兩份認定書，要監造方、承造人之專任工程人員簽章，以強化認定效果，才送都發局備查。

而在明訂調查時限方面，陳智菡指出，原本的《處理規則》，當發生損鄰疑義事件時，要都發局通知住戶、承造人、監造人「擇期」會同勘查損害情形，但修改後變成「14天內」要勘查有沒有違害公共安全、「30天內」做出損害責任歸屬初步認定，因為攸關公安很重要，不能「擇期」，還明訂出調查期限。

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