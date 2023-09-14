北市赤峰街爆2米天坑 新工處：疑地底空管破洞釀土壤流失

台北市大同區赤峰街8巷口路面今塌陷，出現長約2米、深度達1.5米的天坑。（記者蔡思培攝）

2023/09/14 17:03

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市大同區赤峰街8巷口路面今塌陷，出現長約2米、深度達1.5米的天坑。台北市工務局新工處表示，地底下發現1支通過溝底的空管出現破洞，路面周邊也有一個人孔維修井下方出現冒泡，推測兩者造成土壤流失、結構不穩，現在已展開回填，預計晚間6點完成回填，明天可開放通行。

工務局新工處副總工程司張泰昌表示，現場發現地底下有1支通過溝底的空管出現破洞，可能導致地底土壤長期流失又遭水沖走，讓結構不穩；此外，路面周邊的一個人孔維修井下方出現冒泡，也可能造成土壤流失，研判可能是兩個原因造成地底下結構不穩、出現天坑。

張泰昌表示，目前仍在釐清空管是哪個單位所安裝，管上並未寫是何單位，也不清楚是何時安裝，會找原單位修復。張說，現在雖不清楚空管是誰安裝，但已開始進行緊急回填處理，預計今晚6點可以完成回填，回填後待放置8小時硬化後，預計明天就可開放通行。

至於人孔維修井下方出現冒泡，張泰昌表示維修井深度達6、7公尺，地下又有沼氣，需再由專業人員攜帶氧氣瓶下去，檢查孔壁有無破洞。目前首要是先回填，回填後的支撐強度會比原本的土壤高出多倍。

北市議員陳怡君今也到場會勘，陳表示，路面下陷都有其警訊，天坑現場旁就有路面裂痕，當有深度裂痕出現，或路面旁有大大小小的裂痕或路面凹陷時，早就應要有巡查道路的SOP，才能預防天坑發生。

台北市工務局新工處表示，地底下發現一支通過溝底的空管出現破洞，可能是造成土壤流失的原因。（記者蔡思培攝）

天坑已展開回填。（記者蔡思培攝）

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