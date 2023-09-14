柯文哲談「深澳電廠」事件 質疑賴清德沒誠信

民眾黨主席柯文哲（中）參加市議員陳廷秀（左）主辦的「選哲座談會」。（記者張軒哲攝）

2023/09/14 17:11

〔記者張軒哲／台中報導〕新竹市長高虹安近期接連爆出住豪宅、男友干政等事件，以及民眾黨各地方黨部也頻頻傳出染黑、染黃爭議。身為黨主席的柯文哲今日下午到台中市清水參加市議員陳廷秀主辦的「選哲座談會」，他強調若讓賴清德當選，台灣經濟會變差，也會陷入戰爭危機。他指稱賴在2018年擔任行政院長時，曾經親自拜訪他，要他別反對蓋深澳電廠，否則北台灣缺電，但兩週後又改口，痛批賴的誠信不足。

柯文哲說，他在擔任台北市長期間，賴清德擔任行政院長，他跟賴有多次公務上的交手經驗。2018年深澳電廠要蓋在新北市，台北市議會議員也問他很多，有一次賴清德本人來找他，賴清德說「柯P你講話聲量太大」，深澳電廠是火力發電，地方都反對，他要求柯不要反對，因為北部發電機組不夠，環評是國民黨時代做的，他說深澳電廠應該要做。

柯文哲說，他當時相信賴清德，所以不再講話，兩週後，他在電視上看到賴清德在立法院說，台灣電力夠，所以不用蓋深澳火力發電廠，他當時很想把電視砸掉，後來政府隔了一年又說缺電，他說台灣的電到底是夠還是不夠。

柯文哲說，2018年在當地居民與綠色和平等環保團體不間斷的呼籲和反對下，深澳燃煤電廠爭議，最後由賴清德宣布「停止興建深澳電廠」，以中油觀塘第三天然氣接受站取而代之。

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