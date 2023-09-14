算命師藉作法性侵5正妹共168次、猥褻1次 高院判刑22年

算命師洪添進被控佯稱嬰靈纏身，藉作法性侵5正妹共168次、猥褻1次， 高院今重判22年徒刑。（記者楊國文攝）

2023/09/14 16:53

〔記者楊國文／台北報導〕57歲算命師洪添進把百萬廂型車改造成「行動算命車」，從2015年起以「被嬰靈跟著」、「體內卡陰」、「身後有很多『魔神仔』」等荒謬理由，不作法將死於非命、家中祖先不得安寧，在算命車上等處「作法」，以毛筆沾珠砂在被害人下體等處寫字，加以性侵，有女大生、專科生和1名高中生等5女遭他性侵168次、猥褻1次，次數多達169次，審理時，被害少女們均稱「把他關到死」，高等法院採一審見解，今仍重判洪男22年徒刑，可上訴。

檢方指控，洪男最初在2015年間，他對一名女大生謊稱因為她遭嬰靈纏身、身體不好，以宗教治療為名，用毛筆沾紅墨水在她的胸部、腹部、下體畫圓、寫字，猥褻得逞。

不久，洪男變本加厲，對這名女大生謊稱：「你除了被嬰靈跟著外，還會得子宮頸癌，要用手指沾硃砂插入下體才能產生療效」，伸出狼爪性侵得逞。

2016年至2017年間，洪男還向一名未成年的女專科生謊稱她身後跟很多「魔神仔」、定期作法可預防乳癌，在被害者住處拿毛筆沾紅墨水在她的胸部等處畫圓圈、寫字、念咒，甚至以手指沾紅墨水侵入下體，5度性侵得逞。

2016至2020年間，洪男又對一名女大生謊稱：「妳體內卡陰，若不接受治療會有子宮肌瘤、未來沒有好姻緣、將死於非命、家中祖先不得安寧，且接受治療會延長壽」，在算命車上伸出狼爪性侵得逞。

檢警調查，有一名女高中生也遭洪男欺騙，以為自己不接受宗教治療「會罹患子宮頸癌及乳癌、19歲就死掉、父母會離婚」，在洪男的算命車上慘遭性侵、猥褻158次，地點遍及新北、桃園的停車場或路邊停車格。

新北地院審理時，洪男否認犯行，被害者們氣憤表示：「把他關到死」、「希望能重判不要再讓他出來性侵其他女生」。

新北地院斥責洪男以怪力亂神之語，使被害者心生畏懼，任洪男假借宗教治療之名行性侵之實，且有多人被害，犯罪情節重大，重判22年。

洪男不服上訴，仍堅稱未犯罪，與被害人性交都是「你情我願」。高院認定洪男惡行動大，也無悔意，今仍判洪男22年徒刑。

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