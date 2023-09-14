對基泰第一波聲請假扣押遭駁 北市府不提抗告

台北市法務局長連堂凱今下午表示，尊重北院裁定，經今與律師團商討，決定不對日前北院的第一波假扣押裁定提出抗告。（資料照）

2023/09/14 16:37

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市中山區「基泰大直」施工致使鄰宅塌陷案受矚，台北市府聲請的第一波、第二波假扣押，皆被台北地院駁回，法務局長連堂凱今下午表示，尊重北院裁定，經今與律師團商討，決定不對日前北院的第一波假扣押裁定提出抗告，至於第二波由聲請的住戶與住戶的委任律師研議是否提起抗告，住戶若有意提起抗告，相關委任律師費用仍由市府補助。

北市府本月9日對基泰建設造成市府的損害聲請第一波假扣押，經估算將來可能發生的鑑定費、工程費、道路毀損、安置費用6195萬9982元；第二波則在10日針對房屋全倒的25戶，由北市府協助災民聲請假扣押。

法務局指出，有關台北地方法院駁回市府假扣押聲請，是否抗告部分，北院理由以基泰公司登記資本額50億（實收資本額43億8千萬元），基泰公司總資產扣除負債尚有78億3169萬，基泰公司已匯入1億元到市府指定的專案帳戶，北院認為基泰公司沒有財務異常或日後難以賠償損害之慮，駁回北市府假扣押聲請。

法務局表示，市府尊重北院裁定，經今日與律師團商討，決定不對日前北院之裁定提出抗告，現階段持續協助受災住戶進行安置、賠償、重建。

至於第二波房屋全倒的25戶，由北市府協助災民聲請假扣押的部分，連堂凱回應，第二波假扣押駁回，是否抗告部分，是由聲請住戶與住戶之委任律師研議是否提起，住戶若有意提起抗告，相關委任律師費用仍由市府補助。

連堂凱補充說明，後續市府仍持續關注基泰表現，若日後有脫產行為嫌疑或財務惡化跡象，將會檢附相關事證，向法院再聲請假扣押，確保受災住戶及市府的權益。

連堂凱說，市府目前已由法務局成立財損評估小組，協助整理評估；都發局成立安置小組，市府堅定立場與受災住戶站在一起，用實際的行動來確保住戶的權益。

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