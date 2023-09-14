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首頁　>　臺北市

基泰大直工地東側也有鄰損 陳怡君再爆周邊社區慘況

鄰近基泰工地的社區（工地東側住戶）有多棟民房地下室滲水，原本完好的壁面，自基泰動工後開始日漸剝落，嚴重到連鋼筋都裸露可見。（議員陳怡君辦公室提供）

鄰近基泰工地的社區（工地東側住戶）有多棟民房地下室滲水，原本完好的壁面，自基泰動工後開始日漸剝落，嚴重到連鋼筋都裸露可見。（議員陳怡君辦公室提供）

2023/09/14 18:38

首次上稿 16:19
更新時間 18:38（新增副市長李四川回應）

〔記者楊心慧／台北報導〕基泰建設在大直工地施工造成1棟民宅下陷，不僅大直街94巷部分單號房子下陷傾斜，雙號房也有損鄰情況，民進黨台北市議員陳怡君再爆，鄰近基泰工地的社區（工地東側住戶）有多棟民房地下室滲水，原本完好如初的壁面，自從基泰動工後開始日漸剝落，嚴重到連鋼筋都裸露可見，不只天花板、牆壁，樑柱也多處都有裂縫，讓住戶怵目驚心，夜夜難以安眠。

台北市副市長李四川回應，將請公會的技師到現場做鑑定，會逐戶配合住戶的時間來做鑑定。

陳怡君近期走訪工地旁受損的鄰房，發現基泰工地附近社區有多棟民房地下室滲水、牆壁壁面剝落，甚至可見裸露鋼筋，周遭受鄰損的住戶也呼籲，市府在求償、補償及更新的政策部分，不能忘記他們。

陳怡君強調，市府在勘驗結構時，應協助住戶拍攝保存屋況，對於房子結構沒有問題的房屋，應在勘驗後給予屋況安全保證，保障民眾房屋的價值。

陳怡君指出，對於周遭有鄰損的情況，造成民房繼續有下陷及龜裂的情形，基泰及北市府應肩負全責，即使請結構技師出示屋況無安全疑慮的證明，但對於民房損害的部分，基泰與市府不能免責。

陳怡君也批評，台北市長蔣萬安應道歉，台北市出了這麼大的工安事件，除震怒外，拿基泰建設一點辦法都沒有，如今基泰還是台北市市政顧問，蔣萬安身為市長，至今仍一句道歉都沒有？受災戶感嘆：「市長的政治責任及態度在哪裡？」不要以為裝作受害者就可以免責。

鄰近基泰工地的社區（工地東側住戶）有多棟民房地下室滲水，原本完好的壁面，自從基泰動工後開始日漸剝落。（議員陳怡君辦公室提供）

鄰近基泰工地的社區（工地東側住戶）有多棟民房地下室滲水，原本完好的壁面，自從基泰動工後開始日漸剝落。（議員陳怡君辦公室提供）

鄰近基泰工地的社區（工地東側住戶）樓梯出現裂縫。（議員陳怡君辦公室提供）

鄰近基泰工地的社區（工地東側住戶）樓梯出現裂縫。（議員陳怡君辦公室提供）

鄰近基泰工地的社區（工地東側住戶）牆壁出現裂縫。（議員陳怡君辦公室提供）

鄰近基泰工地的社區（工地東側住戶）牆壁出現裂縫。（議員陳怡君辦公室提供）

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