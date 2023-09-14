點出蔣市府要求基泰提撥1億未來恐要繳還 基進籲啟動代位求償

吳欣岱質疑，蔣萬安要求基泰建設提撥1億元信託帳戶用於救災與提供住戶3年租金，但法律性質為何？若日後法院認定建商無過失，這些錢恐構成不當得利仍須繳回。（記者楊心慧攝）

2023/09/14 18:46

首次上稿 12:53

更新時間 18:46 新增市府回應

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市大直民宅因基泰建設施工造成民宅塌陷，上百受災戶無家可歸，蔣市府向台北地院聲請對基泰假扣押，但因理由不充分而兩度遭駁回，台灣基進黨今前往北市府並開記者會，批評市府明知法律過不了關還重複做，聲請假扣押作秀成分濃厚，呼籲停止政治表演，即刻啟動「代位求償」，建立「受災者求償救助計畫」，才能真正對災民負起責任。

台北市建管處回應，台北市結構工程工業技師公會及中華民國大地工程技師公會進行判讀，判讀結果為工地對於監測系統示警未有因應與積極作為，造成鄰地建物塌陷的災害發生。

台北市法務局長連堂凱補充說明，專家目前已認定建商有過失，後續仍持續關注基泰表現，若日後有脫產行為嫌疑或財務惡化跡象，將會檢附相關事證，再向法院再聲請假扣押，確保受災住戶及市府的權益，目前已成立財損評估小組，協助整理評估。現階段持續協助受災住戶進行安置、賠償、重建。

台灣基進台北黨部主委暨內湖南港立委參選人吳欣岱質疑，蔣市府與基泰達成的所謂「三項協議」，可能反而讓受災戶承受多餘的法律風險，蔣萬安要求基泰建設提撥1億元信託帳戶用於救災與提供住戶3年租金，但法律性質為何？若日後法院認定建商無過失，這些錢恐構成不當得利仍須繳回。

吳欣岱進一步指出，後續進入訴訟，若建商主張這1億元都已是賠償金，要求直接抵銷，導致受災戶減少實際收到的賠償，蔣市府難道要自掏腰包補上去嗎？北市府應明確將受災戶的需求分為「補助」、「賠償」與「公辦都更」三大類。

吳欣岱說，市府應想辦法讓受災戶有在要求賠償期間能夠安心居住的空間，無論是提供社宅單位或是補助租金，應明定是補助而非賠償，蔣市府大動作聲請假扣押，但被駁回的原因是法院認為「蔣市府已讓基泰建設提撥1億元，沒再假扣押的理由」，蔣市府一邊聲請假扣押，一邊導致假扣押無法成功，是否根本在愚弄社會大眾？

台灣基進發言人楊佩樺表示，台灣基進於2014年高雄氣爆事件時率先提出市府應該立即啟動「代位求償」方案，高市政府也依據《社會救助法》，制定求償救助計畫，代位求償意指市府先提供賠償給受災民眾，並與受災民眾達成協議，由市府取得損害賠償請求權，承擔後續訴訟責任且組織律師團究責加害者。

楊佩樺補充，若最後判決金額與市府先給予受災戶的金額不一致，應遵循「多退少補」原則，全面保障受災戶之權益，代位求償與國賠不同，但兩者不互相衝突，目前代位求償是最能立刻保護受災戶利益的作為。

楊佩樺指出，前台北市長柯文哲責無旁貸必須負擔國賠之責，柯於2022年市長任內修正《損鄰條例》，直接導致政府從此可消極作為，放任建商損鄰而民眾投訴無門，大直才會發生此等憾事，罪魁禍首柯文哲卻反將矛頭指向台南和高雄市府，試圖轉移焦點，極度不負責任。

楊佩樺表示，現行《災害防救法》並不適用這次大直民宅崩塌案，但類似事件往往都是人命關天的危急狀況，若台灣基進未來進入國會將積極立法或修訂更具普遍性的「災難救濟法案」。

楊佩樺呼籲，蔣市府應參考當年高雄氣爆事件後高雄市政府的處置措施，以災民為重，盡快通過「求償救助計畫」，協助受災戶盡速恢復正常生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法