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    台北天文館「宇宙大紀事」免費講座 限量開放報名

    歐幾里得太空望遠鏡。（台北市立天文館提供）

    歐幾里得太空望遠鏡。（台北市立天文館提供）

    2023/07/15 19:58

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北天文館將在7月29日舉辦「宇宙大紀事」講座，以歐幾里得太空望遠鏡為主角，介紹7月天文新知及最新的研究成果，此外還有8月天象介紹、宇宙劇場星空解說、望遠鏡觀星等，精彩活動全程免費，但名額有限，有興趣的民眾可於台北天文館官網「活動報名」登錄報名。

    台北天文館表示，歐幾里得太空望遠鏡於7月1日順利升空，觀測波段為可見光及紅外線，主要任務為揭開暗物質和暗能量的奧秘，預計花上近一個月的時間到達拉格朗日點L2並開始測試，「宇宙大紀事」講座將介紹這架太空望遠鏡的重要性與相關細節。

    台北天文館指出，8月份的天象相當精彩，英仙座流星雨在8月13日達到極大期，預估每小時天頂流星數可達近100顆，由於時值近朔，觀賞條件極佳，想看滿天流星劃過天際的朋友千萬別錯過。

    另外，8月將出現2次滿月，分別在8月2日和31日，且月球與地球距離都在36萬公里內，為今年僅有的兩次「超級月亮」，其中8月31日為俗稱「藍月」的第2次滿月，更是今年最大滿月，8月10日水星東大距是觀賞這顆內側行星的好時機，8月27日土星衝，則是這顆有著奇妙光環的外側行星最佳觀賞期。

    講座結束後，還安排宇宙劇場的璀璨夏季星空解說，使用專業天文望遠鏡觀察美麗的天鵝座雙星輦道增七及盈凸月等活動，免費參加但名額有限，歡迎於台北天文館官網「活動報名」登錄報名。

    8月將出現2次滿月，分別在8月2日和31日，且月球與地球距離都在36萬公里內，為今年僅有的兩次「超級月亮」。（台北市立天文館提供）

    8月將出現2次滿月，分別在8月2日和31日，且月球與地球距離都在36萬公里內，為今年僅有的兩次「超級月亮」。（台北市立天文館提供）

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