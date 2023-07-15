緬甸孤軍後裔成國際人球 立委湯蕙禎籲協助在台落葉歸根

為解決「亞細亞的孤兒 」特殊無國籍身分問題，立委湯蕙禎舉辦陳情見面會。（立委湯蕙禎辦公室提供）

2023/07/15 18:28

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨立委湯蕙禎陸續接獲來自緬甸僑團的陳情案，為解決這群被遺忘的「亞細亞的孤兒 」特殊無國籍身分問題，今（15）日邀請中華民國歸僑協會理事長李沛、金三角文化基金會董事長王根深安排陳情見面會，現場湧入近500名類似或相同困境的陳情人。

湯蕙禎說，這是歷史留下的問題，卻讓這群緬甸僑胞現在仍默默承擔，在緬甸和台灣都沒有國籍，甚至連居留的資格都沒有。

湯蕙禎指出，首次陳情見面會中有一個陳情個案，太太和小孩都擁有台灣身分證，自己卻無法取得，透過國會辦公室的努力，終於在本月14日取得台灣居留證，得以在台灣家庭團聚、共享天倫之樂。

據了解，緬甸不同等級的公民領有不同顏色的身分證，粉紅色、綠色、藍色，上面還註明種族、宗教欄位等，出生在緬甸的孤軍，有辦法的也只能取得「外國人登錄證」，但大多數人都無法取得。湯蕙禎說，沒有了身分、丟了國家的僑民們，人在緬甸永遠是次等人，其佔緬甸全國人口總數的小小百分比，多一個、少一個，不會真的被誰在意。

湯蕙禎說，面對類似的問題，未來將會持續協助緬甸僑團一起為這群人發聲，希望能讓這些僑胞，得到應有的身分與生活工作保障，讓他們和自己的親人一樣得以在台灣落腳生根。

王根深說，泰緬邊境的那群人，他們的下一代在難民營出生，既無緬甸身分，只能想盡辦法窮盡一生積蓄，傾家蕩產，不惜持有假護照，更遑論目前緬甸境內路上隨時可能有流彈奔竄，只為了回到自由民主的台灣。

湯蕙禎指出，台灣目前已有近16萬名合法的緬甸華僑，但仍有一群被遺漏的國軍後裔及僑民徘迴在台灣與緬甸間不得其門而入；她語帶哽咽地說，這些人從上一代的顛沛流離，到這代人祈求能夠家人團聚，台灣應該讓這些僑胞歸根，一起生活在這片土地上，一起共享台灣民主與自由的幸福。

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