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    首頁　>　臺北市

    大專學生熱血辦營隊 陪偏鄉7000多名中小學生充實過暑假

    大專校院學生透過社團，赴教育優先區中小學校辦理暑假營隊活動，培養自我成長、積極奉獻及關愛社會的服務精神，也讓教育優先區中小學生能夠有充實、溫暖又精彩的暑假。（教育部提供）

    大專校院學生透過社團，赴教育優先區中小學校辦理暑假營隊活動，培養自我成長、積極奉獻及關愛社會的服務精神，也讓教育優先區中小學生能夠有充實、溫暖又精彩的暑假。（教育部提供）

    2023/07/15 17:49

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大專學生發揮所長、展現活力，就能夠關懷社會，協助偏遠或弱勢兒少有豐富的暑假！教育部補助大專校院學生社團，今年暑假期間赴教育優先區中小學校舉辦免費營隊，提供超過7000名中小學生免費參與營隊，培養大專學生自我成長、積極奉獻及關愛社會的服務精神，也讓教育優先區中小學生能夠有充實的暑假。

    教育部今年暑假共補助207梯次營隊活動，3607名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，分赴207所教育優先區中小學校舉辦營隊，提供7266名中小學生免費參加。參與的社團包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等多元各類專門領域。

    加入校內「海雁服務隊」、就讀台灣海洋大學運輸科學系的學生盧冠安說，大學期間已陸續申請參加2次教育優先區營隊活動，希望透過營隊，在小朋友心中埋下服務的種子，長大之後的他們，也能夠繼續將自己的能力貢獻、服務給未來的小朋友，讓善的循環一直傳遞下去。

    樹德科技大學兒童家庭與服務系學生謝欣倪說，自己熱愛幫助人，透過擔任「基層文化服務社」，希望能帶著大家往更好的理想前進。而這次營隊規劃以「超人」為主題並結合簡單社會議題，希望小朋友能透過活動回想曾經幫助過自己的平凡超人，擁有感恩的心。

    教育部說，大專學生社團結合自身專門領域，融入生命、品德、人權及法治教育、性別平等、社區服務、資訊輔導、識毒宣導、美感教育及多元文化等營隊主題，規劃富有教育意涵的活動內容，期盼讓參與的大專校院學生能在過程中培養社會所需多元能力，同時提升教育優先區中小學生的課外活動資源，讓學生社團活動的教育功能得以充分發展。

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