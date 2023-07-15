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    北市光華數位新天地周年慶店家怨「嘸人災」 議員郭昭巖：市府要多努力

    北市光華數位新天地今起至8月13日推出將近一個月的周年慶活動，但店家抱怨，民眾根本不知道有辦周年慶。（記者王藝菘攝）

    北市光華數位新天地今起至8月13日推出將近一個月的周年慶活動，但店家抱怨，民眾根本不知道有辦周年慶。（記者王藝菘攝）

    2023/07/15 17:37

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕全國最大3C電子購物商場的北市光華數位新天地，今年營運邁入第15年，台北市場處今起至8月13日推出將近一個月的周年慶活動，但店家抱怨，民眾根本不知道有辦周年慶，成效差，議員郭昭巖直指，市府10幾年來辦周年慶都只有120萬元，但物價波動上漲，周年慶越辦越小，市府要檢討多努力。

    台北市長蔣萬安今出席光華數位新天地15周年慶開幕記者會，致詞時提到念書時光華商場座落在橋下，他常來買漫畫雜誌、電腦周邊商品，過去在美國擔任律師時，他與同事出差經過台北，同事指定要到光華，可見世界知名，期盼將光華數位新天地持續打造為民眾及觀光客指名前來的地點。

    蔣萬安前往1樓的動態展示區進行巡禮，不僅體驗極限競速賽車、Acer ekinekt酷騎桌、ROG Ally電競掌機，更戴起VR眼鏡來體驗虛擬射箭、現場玩起擴增實境小遊戲，並到2樓逐一巡視店家營運的情形

    市場指出，今起至8月13日期間消費滿1500元或電子支付消費滿150元，憑當日發票與行動支付交易紀錄畫面，可至服務台抽幸運四色球兌換贈品。實體店面或是光華數位新天地商城線上消費滿額1500元，還可獲得品牌加碼抽獎券一張，單日最高可換取10張抽獎券，有機會抽中價值3萬1900元的筆記型電腦。

    店家表示，暑假期間人潮就比平日來的多，民眾為了要買電腦或3C產品而來光華，並不是衝著周年慶來的，周年慶似乎沒有吸引到人潮，成效不好。店家指出，百貨公司舉辦周年慶都有佈置相當熱鬧，讓人一眼就清楚看到，但光華周年慶連在大門口掛旗、文宣都沒有，每次周年慶辦完，民眾根本不知道有周年慶活動。

    郭昭巖說，市府15年前光華周年慶預算經費就是100萬元，15年後經費還是只有120萬元，但物價上漲，周年慶活動越辦越小，她發現抽獎加碼也跟以前不一樣，在有限經費要辦活動推廣不容易，市府針對商圈、商場市集要辦活動的相關補助，也要跟著物價調漲，活動宣傳很重要，這都要檢討，她會跟市府反映，也感受到蔣萬安的用心，市府很多地方要再努力。

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