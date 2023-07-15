黃金舜批柯文哲講話前後不一 「藥界對他沒信心」

黃金舜（左）今日出席「2024全國藥界賴清德後援會」成立大會，並贈送「包粽」給賴清德。（賴清德競辦提供）

2023/07/15 16:37

〔記者陳政宇／台北報導〕「2024全國藥界賴清德後援會」今（15）日盛大成立，藥師公會全國聯合會理事長暨國策顧問黃金舜表示，國民黨總統參選人侯友宜和民眾黨總統參選人柯文哲靠攏中國、走專制路線，藥界則肯定民進黨賴清德所走的自由民主路線；他也評論，「柯文哲講話前後不一致，藥界對他是沒有信心的」。

繼7月2日由21個醫藥界團體共同成立「全國醫界信賴台灣後援會」後，藥界團體今日另單獨成立後援會。全國7大藥事團體皆到場力挺，包括藥師公會全國聯合會、藥劑生公會全國聯合會、中藥商公會全國聯合會、西藥代理商同業公會、藥品行銷暨管理協會、學名藥協會、西藥商業同業公會全國聯合會。授旗儀式前，黃金舜更贈送「包粽」給賴清德，展現全國藥界挺賴清德的團結氣勢。

黃金舜會前受訪表示，目前3組總統候選人，國民黨和民眾黨靠攏中國，代表主張往後要走專制的路線，只有賴清德靠攏美國、要走自由民主，藥界很肯定，未來台灣民眾要走自由民主的路線。

針對新北板橋私幼疑似餵藥案日前偵結不起訴，藍營要求賴清德道歉一事，黃金舜回應，藥師公會一直呼籲，整個來龍去脈要水落石出，而賴清德從醫療界出身，對整個醫療背景非常清楚，賴清德對往後台灣的醫療政策比其他兩個候選人更清楚，台灣未來的健康產業要怎麼走下去。

媒體追問，柯文哲也來自醫界，黃金舜僅表示，「柯主席，我們藥界對他的看法，現在他整天講的話，前面跟後面的講話都不一致，藥界對他是沒有信心的。」

至於，藥界對開放服貿的看法？黃金舜認為，開放服貿對未來的年輕人前途渺茫，不希望台灣未來子弟方向前途都不清楚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法