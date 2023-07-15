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    颱風「泰利」下午生成 外圍環流今晚起影響台灣各地有雨

    泰利颱風下午2時的最新路徑潛勢預報圖。（氣象局提供）

    泰利颱風下午2時的最新路徑潛勢預報圖。（氣象局提供）

    2023/07/15 16:01

    〔記者丁奕／台北報導〕根據日本氣象廳網站資訊，位於南海的熱帶性低氣壓下午已經發展為輕度颱風「泰利」。中央氣象局預估颱風將前往中國海南島一帶，對台灣無直接影響，但其外圍環流將為台灣帶來水氣，今晚起各地將開始變天、有雨，目前恆春半島已有雨勢出現。

    氣象局指出，原位於中西沙島海面的熱帶性低氣壓於今（15）日下午2時發展為輕度颱風，編號第4號（國際命名:TALIM，中文譯名:泰利），今天下午2點的中心位置在北緯18.1度，東經117.8度（菲律賓東方海面），以每小時13公里速度，向西北行進。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

    氣象局表示，颱風雖對台沒有直接影響，但今晚起至明日受颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部、南部地區及各地山區有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部地區及午後其他山區並有局部大雨發生的機率。

    氣象局提醒，基隆北海岸及恆春半島沿海空曠地區易有較強陣風；今日下午起東部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海，明日基隆北海岸、東北部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

    氣象局指出，受颱風及其外圍環流影響，巴士海峽及南海平均風力6-7級，雷雨區最大陣風10級，船隻請特別注意；今下午起東沙島海面及中西沙島海面平均風力將增強至7-8級，最大陣風10級。

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