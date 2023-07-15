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    首頁　>　臺北市

    2023台美漁業諮商 加強合作促進責任及永續漁業

    2023年台美漁業雙邊諮商會談已在13日舉行，促進雙方加強合作、促進責任與永續漁業等議題，台美與會人員在台北留下合影。（漁業署提供）

    2023年台美漁業雙邊諮商會談已在13日舉行，促進雙方加強合作、促進責任與永續漁業等議題，台美與會人員在台北留下合影。（漁業署提供）

    2023/07/15 15:47

    〔記者吳柏軒／台北報導〕農委會漁業署今（15日）指出，2023年台美漁業雙邊諮商會談已在13日舉行，促進雙方加強合作、促進責任與永續漁業等議題，如專注打擊非法捕魚行為（IUU），也觸及台灣參與國際漁業組織、遵守國際養護、區域漁業合作等意見交換。

    漁業署表示，「2023年度台美漁業雙邊諮商會談」於13日在台北舉行，雙方基於2002年簽署之「台美漁業及養殖合作備忘錄（MOU）」基礎，持續就關切議題交換意見。美方此次特別專注致力打擊IUU（非法、未報告、不受規範）捕魚行為，並提出其制定的「打擊IUU漁捕5年期戰略計畫」，台灣是優先合作之一。

    漁業署也指出，在MOU框架下，美方承諾持續協助我衡平參與相關國際漁業組織，我方則承諾遵守國際養護管理措施，落實船隊管理；雙方也介紹近期漁業政策發展，公海登檢、公海轉載、漁業勞動、氣候變遷、海巡合作、海域意識等跨區域議題，並觸及雙方在共同參與的中西太平洋漁業委員會（WCPFC）等區域性漁業管理組織合作等議題。

    漁業署說，14日已邀我國遠洋漁業公（協）會、相關漁會及學者與美方進行座談，讓我方產業界亦瞭解國際管理趨勢，以及美國打擊IUU漁捕等方面的重要政策，同時亦促進美方瞭解我業界在促進永續漁業、改善漁船船員人權方面所做的努力。

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