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    716凱道大遊行 藍委李貴敏：明天一定走上街頭

    716凱道大遊行 ，國民黨立委李貴預告，明天她一定會走上街頭。（李貴敏國會辦公室提供）

    716凱道大遊行 ，國民黨立委李貴預告，明天她一定會走上街頭。（李貴敏國會辦公室提供）

    2023/07/15 15:39

    〔記者黃皓宸／台北報導〕網紅「館長」與時力前立委黃國昌聯手，將於明（16）日下午2點於凱道舉行「公平正義救台灣」遊行，訴求為司法正義、落實居住正義。國民黨立委李貴敏今表示，此次訴求議題是「居住正義」，李貴敏痛批，這是長久以來存在，但在民進黨執政後，民眾發現房價漲得一塌糊塗，甚至年輕世代又背負低薪、通膨與物價上漲，質疑青年只剩追高買房這一條路？也預告，明天她一定會走上街頭。

    李貴敏指出，其實沒人希望上街抗議，尤其在炎熱的天氣，人民最卑微的要求只是能平安過日子，經濟振興翻轉，讓後代幸福，偏偏民進黨政府無為無能，無法解決問題，只知政策買票，也無視人民卑微的訴求。

    李貴敏表示，其實立法院過去早已針對居住正義等議題有諸多討論，許多在野黨委員也提因房價居高不下、投資客和囤房問題嚴重而提出相關修法的提案，這些修法提案與政策在過往都被綠營官員打回票或封殺，如今面臨選舉，行政單位竟可以一改過去「不需囤房稅」及「無法總歸戶」的態度，說改就改，還火速通過，打死不改的誤謬，也只有在選舉前夕才有討論的空間。

    李貴敏說，就拿副總統賴清德最近提出要建立50萬戶社會住宅為例，目前政府進度，已遠遠落後於蔡英文總統先前承諾的20萬戶，就連蔡卸任前都無建造完成而需面臨政策跳票，難不成賴的承諾，也是比照內政部次長花敬群對於「20萬社會住宅」達標不是以「建造完成」為準，只要有規劃、發包就算完成？

    李貴敏說，姑且不論賴既當過行政院長，又是現任副總統，更是民進黨黨主席，果真有好的政策，又何必等到明年選後，與其開空頭支票，是不是拿政績更有說服力。

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